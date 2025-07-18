美政策調整 盧比歐要求國務院停止評論他國選舉

中央社／ 記者廖漢原紐約17日專電
美國國務卿盧比歐。 美聯社
美國國務卿盧比歐。 美聯社

「華爾街日報」今天報導，美國國務卿盧比歐今天發出內部指引，要求國務院人員除了在清楚符合外交利益情況下，停止公開評論他國選舉。過去數十年，美國官方常態性評論或恭賀他國選舉結果，這項備忘錄將改變國務院的長期方向。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發出署名備忘錄要求國務院人員，除了有明確且具說服力，符合美國外交政策利益的理據之外，即時停止公開評論其他國家選舉。

過去數十年來，美國官方為促進各國舉行公平選舉，常公開檢視與批評他國選舉過程與結果，盧比歐的新指引與美國過去作法大相逕庭。

盧比歐發出的內部指引強調「美國政府重視國家主權」，顯然引用川普（Donald Trump）政府「美國近幾十年來錯誤涉入他國事務」的觀點。

指引寫道，對他國選舉釋出的資訊應聚焦恭賀勝選者，避免就選舉過程的公平正義，適法性或他國民主價值問題發表意見。

國務院回應報導指出，美國將堅守美國民主價值，當他國選擇相同路徑，也會慶祝那些價值。總統川普清楚表明，美國會推動與符合國家戰略利益的國家建立夥伴關係。

白宮與國務院過去對他國選舉結果常態性發出祝賀聲明或評論，旨在推動各國自由公平投票，讓世界更民主，孤立操控選舉的極權國家，但國務院有時也會避免公開批評選舉不公的盟邦。

現任與前任美國外交官指出，美國審視他國選舉的做法，特別對小國與發展中國家有明顯衝擊，這些國家內部的反對陣營與人權團體，視美國聲明為向他國政府施壓的工具。

美國國務院評估他國是否進行公平自由選舉，也影響針對干預選舉過程或安全勢力擬定的制裁方案。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）華盛頓辦公室副主任韋德席姆（Nicole Widdersheim）批評，限制美國使領館層級監察與尋找真相的運作，只會讓美國政府無法看清這些國家的領導者。

美國 盧比歐 國務院

延伸閱讀

與俄外長會晤 美國務卿：交換烏和談新構想

無人機飛彈從四面八方湧入基輔 外媒分析：俄軍戰術改變

盧比歐上任首訪亞洲 東協外長會談預計聚焦關稅

日媒：盧比歐將訪日韓大馬 首以國務卿身分赴亞洲

相關新聞

Fed主席熱門人選華許：Fed應與財部合作 降息解決美債務

聯準會（Fed）主席的熱門接棒人選之一華許，17日呼籲應該全面改革Fed的運作方式，並建議Fed與財政部組成政策聯盟，解...

白宮：川普小腿腫脹 檢查發現慢性靜脈功能不全

網路流傳美國總統川普腿部腫脹及手部瘀青的照片，白宮發言人今天表示，川普接受全面醫療檢查，發現有慢性靜脈功能不全的狀況，這...

美政策調整 盧比歐要求國務院停止評論他國選舉

「華爾街日報」今天報導，美國國務卿盧比歐今天發出內部指引，要求國務院人員除了在清楚符合外交利益情況下，停止公開評論他國選...

川普：近期不會開除鮑爾

多家媒體16日報導，川普詢問11位國會議員，是否該開除鮑爾，引發金融市場短暫動盪，美股和美元應聲急挫、美債嚇跌，之後川普...

每揚言開除鮑爾...川普又馬上改口？外媒曝3理由：利率恐飆升

美國總統川普頻頻放話要開除聯準會（Fed）主席鮑爾，但隨後又改口說並無此意，或「不太可能」，這種出爾反爾的舉動今年來屢見...

艾普斯坦案資訊遭隱瞞？外媒曝：近7成民眾認為川普政府介入

美國總統川普的基本盤「讓美國再次偉大」（MAGA）近日質疑政府處理已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。