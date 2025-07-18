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川普：近期不會開除鮑爾

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普詢問11位國會議員，是否該開除鮑爾，引發金融市場短暫動盪。（路透）
川普詢問11位國會議員，是否該開除鮑爾，引發金融市場短暫動盪。（路透）

多家媒體16日報導，川普詢問11位國會議員，是否該開除鮑爾，引發金融市場短暫動盪，美股和美元應聲急挫、美債嚇跌，之後川普又澄清他不會近期開革鮑爾，使市場恢復平靜，美元貶幅縮小，美股由黑翻紅。這起風波凸顯川普密集砲轟鮑爾，正在影響金融市場。

美國總統川普16日中午左右，在白宮否認近期會撤換鮑爾，「我們目前沒這個打算。我不排除任何可能性，但我認為，除非涉及舞弊必須離職，否則撤換的可能性極低」。

但他也證實，他確實曾與共和黨籍議員討論，並稱多數被徵詢過的人都支持換人。川普說，「幸好」再過「八個月左右」就能調整人事，屆時鮑爾任期屆滿。川普經常私下放話要開除某些人，鮑爾並非首例。CNN報導，一位白宮官員說，川普只是在「試探」風向。

Wolfe分析師推演川普果真開除鮑爾的三種情境，第一是，鮑爾繼續行使主席職權，川普尋求法院下令將其解職；第二是鮑爾自願離職後再提告，爭取復職；第三種最戲劇性，鮑爾堅持不走，川普動用行政手段強行撤換。彭博分析，法院未必幫得了鮑爾。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯則認為，川普政府以Fed總部翻修支出攻擊鮑爾，既是要尋找逼迫川普下台的法律根據，也是要削弱公眾對鮑爾的信任。

Aptus資本顧問公司股票主管瓦格納（David Wagner）則認為，「川普和鮑爾之間的任何言語交鋒都只是雜音」，不必因此調整投資組合。他還指出，「市場明白，新任Fed主席通常提前一年宣布人選，接下來幾個月就會見分曉。在可能一兩個月內就公布新主席人選的情況下，川普沒有必要去動Fed」。

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