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Fed主席熱門人選華許：Fed應與財部合作 降息解決美債務

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
聯準會（Fed）主席熱門接棒人選之一華許。美聯社
聯準會（Fed）主席熱門接棒人選之一華許。美聯社

聯準會（Fed）主席的熱門接棒人選之一華許，17日呼籲應該全面改革Fed的運作方式，並建議Fed與財政部組成政策聯盟，解決美國的龐大債務。

Fed前理事華許接受CNBC「Squawk Box」訪問時，和美國總統川普口徑一致，批評Fed利率按兵不動。他說，Fed遲遲不願降息是個錯誤，未發覺通膨的陰影縈繞著他們，川普公開督促Fed有其道理，理由之一是Fed政策作為，需要體制性變革。

華許同時指出，鮑爾帶領的Fed，偏離軌道跨入缺乏職權的政策領域。

此外，他建議Fed與財政部合作，共同處理美國債務。他說，需要新的財政部與Fed協議，一如1951年，當時美國債務攀升，但央行與財政部各行其是，現在也是如此。若有新的協議，Fed主席和財長能坦率審慎地向市場解釋，Fed資債負債表的規模目標。

他認為Fed應與財政部合作，降低債務成本，降息是讓資產負債表重回正軌的開端。川普要求降息的理由之一，也是要降低美國的融資成本，美國背負高達36兆美元的債務。

財政 美國 Fed

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