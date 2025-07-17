每揚言開除鮑爾...川普又馬上改口？外媒曝3理由：利率恐飆升

美國總統川普頻頻放話要開除聯準會（Fed）主席鮑爾，但隨後又改口說並無此意，或「不太可能」，這種出爾反爾的舉動今年來屢見不鮮，外媒分析川普行為模式，歸納出三個可能的理由。

一、轉移媒體關注焦點

川普一再放出風聲，揚言因不滿Fed遲遲不降息，可能炒鮑爾魷魚。最昭然若揭的理由，就是意圖轉移新聞風向。

之前，川普宣布的嚴苛關稅導致消費者和企業信心直線下墜，眼看美國經濟就要跌向衰退時，川普也曾公開抨擊鮑爾。

現在，「淫魔」艾普斯坦涉嫌媒介未成年人賣春的「檔案門」事件鬧得華府滿城風雨，甚至延燒到川普本人，他在這個節骨眼對眾議院共和黨議員表示準備將鮑爾革職。釋出這個消息的時機豈不太巧？

顯然，又是這位「公關天才」耍轉移媒體焦點的老招。

二、開除鮑爾挑戰重重

鮑爾已表明不會自己離職，其他Fed理事也極可能力挺他。

況且，美國最高法院5月已表明，會阻擋任何開除鮑爾的企圖。聯邦法律明言，要開除Fed官員必須有「正當理由」，一般解讀是失職或瀆職。

此外，共和黨在國會只占微弱的多數，川普若押注聯邦參、眾兩院都支持他趕鮑爾下台，恐怕是危險的賭注；押寶法院也會支持他，更是一場豪賭。無論如何，都肯定掀起政治動盪，重創自己的政治威望。

川普豈不明白這道理。於是他很快就改口說，「極不可能」馬上就開除鮑爾。但這也預留伏筆--川普政府官員近來正以Fed大樓修繕浪費公帑為由，猛烈批評鮑爾，可能企圖羅織鮑爾違法亂紀的罪名，一旦得逞，便能順理成章解除鮑爾Fed主席職銜。只是現在時機還不成熟。

三、開除鮑爾未必對川普有利

分析師指出，鮑爾繼續當Fed舵手，萬一美國經濟受川普關稅、移民等政策影響而急轉直下，川普大可把錯推到鮑爾頭上，指責是他遲遲不降息導致的結果。若失去鮑爾這頭替罪羊，經濟惡化就乏人可罵了。

更重要的是，開除鮑爾會導致利率飆升的反效果，與川普不斷催促Fed降利率背道而馳。即使川普不懂這點，財長貝森特、商務部長盧特尼克和經濟顧問哈塞特也該明白這道理。

這是因為，倘若Fed失去決策獨立自主性，淪為政治層峰掌控的工具，那將升高美國公債的投資風險。世界各國政府之所以成立央行，並尊重其決策獨立、不受政治力干擾，為的正是讓市場相信政府發行的債券風險低，好讓政府能以更低的成本舉債。

所以，如果川普真的開除鮑爾，央行抗通膨公信力蕩然無存，美國中長期公債價格勢必下挫，與價格呈反向關係的殖利率將隨之飆升。換言之，鮑爾一走人，除了短期聯邦資金利率或許會調降外，利率將不降反升。

結果是：房貸利率升高，企業借貸利率升高，美國經濟成長減緩，甚至更糟。這些都對執政的川普不利。

川普雖逞一時口舌之快，罵過後旋即改口，以免驚嚇金融市場的後果一發不可收拾。