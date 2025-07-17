艾普斯坦案資訊遭隱瞞？外媒曝：近7成民眾認為川普政府介入

美國總統川普的基本盤「讓美國再次偉大」（MAGA）近日質疑政府處理已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案的做法。他們甚至懷疑，川普政府為保護涉案權貴人物，正掩蓋艾普斯坦的罪行細節。川普16日卻表示，政府處理這件事的手法正確，不應受抨擊，還罵自己的支持者是「弱者」，遭民主黨愚弄，甚至說自己不要那些支持者了。

然而，路透/益普索（Reuters/Ipsos）民調發現，69%的受訪者認為美國政府隱瞞艾普斯坦客戶的詳細資訊，有6%的受訪者不同意這個說法，25%的受訪者則表示他們不確定。

路透和益普索以線上形式在15、16日進行這份民意調查。民調調查全美1027名成年人，誤差範圍約3個百分點。

民調還顯示，只有17%的受訪者認同川普政府的作法，另有多達54%的人不認同。此次民調中，川普在這項議題的支持率，低於他在其他議題的支持率。