移民政策支持率剩四成 外媒曝民調：川普第2任期最低

美國總統川普近幾週在移民議題的民意支持率降至41%，寫下重返白宮來最低。根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天結束的民調，美國民眾對於政府的強硬手段抱持負面看法。

路透社報導，這個為期2天的民調顯示，同樣有41%的受訪者認同川普擔任總統的整體表現，與6月21日至23日的民調結果相同，皆為川普第2任期以來最低。川普6月在移民議題上的支持率則是43%。

川普下令展開全國性的行動逮捕非法移民，並矢言遣返數百萬人，以及對農場等過去在他首度執政期間大多被豁免的工作場所發動突襲。這些突襲行動常有蒙面官員參與，已引發數十起訴訟案。

民調顯示，僅28%的受訪者同意「在工作場所查緝移民對國家有利」的說法，相較之下有54%不同意。共和黨的支持者內意見分歧，56%贊成突襲職場、24%反對，約20%表示不確定。民主黨支持者則是一面倒的反對。

加州一處農場近日遭移民官員突襲，造成1名工人死亡，數百人被捕。

在問及是否同意「抓捕移民應採類似軍事行動」的說法時，共和黨人也看法不一，60%同意、25%不同意。整體而言，僅1/3美國民眾支持這種做法，民主黨支持者則僅1/10同意。

至於突襲時移民執法官員是否應該蒙面，兩黨支持者看法更顯分歧。約70%共和黨人表示應該這麼做，同樣比例的民主黨人則認為不應該。

在近來的逮捕移民行動引發爭議前，移民政策一直都是川普的強項。在路透社/益普索針對他多項政策的民調中，移民是唯一支持率曾達到五成的項目，像是今年2月和3月一度達50%，但之後呈現下滑。最新民調指出，51%受訪者不滿意他在此議題上的表現，較肯定者多出10個百分點。

美國國會本月通過一項預算法案，編列經費足以拘留至少10萬人，數目遠高於今年6月底拘留5萬8000人的紀錄。

這項路透社/益普索民調以線上方式在全美進行，訪調1027名美國成年受訪者，誤差範圍為正負3個百分點。