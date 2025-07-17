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川普右手再現神秘瘀青！白宮急曝原因 醫搖頭不買單「從沒遇過」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

美國總統川普（Donald Trump）近日再次被媒體拍到右手背有明顯瘀青，引發外界對其健康狀況的關注。其實這不是川普第一次被拍到手部出現異常，白宮過去也曾多次回應，但質疑聲浪仍未平息。

畫面中，79歲的川普準備從白宮搭乘直升機前往匹茲堡，當時他正對媒體評論俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），一位攝影記者注意到川普右手手背有一塊疑似遮瑕膏遮蓋的瘀青，鏡頭立刻放大拍攝。

據外媒「The Daily Beast」報導，白宮發言人莉維特（Karoline Leavitt）再次解釋，那只是總統每天與大量民眾握手所導致的「職業傷害」，強調「川普是人民的總統，每天握手的人數超越歷屆總統。他的承諾堅定，行動力十足」。

不過，加州普羅維登斯聖約瑟醫院（Providence St Joseph Hospital）醫師帕特爾（Neal H. Patel）就曾表示，自己看過很多企業人士病患，從沒遇過因握手而瘀青的案例。他坦言，「理論上可能，但這絕對不會是我會首先考慮的診斷方向」。

帕特爾認為，更可能的原因是靜脈注射針頭造成的瘀傷。也有醫師指出，川普的年齡可能是其中一個元素，加上若患有骨質疏鬆，瘀青也會較容易發生。

其實這個話題早就不是第一次引起討論，川普去年12月接受《時代雜誌》訪問時，也曾表示瘀青是因為「跟成千上萬人握手」。而在今年2月與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤時，同樣的瘀青又被拍到

專欄作家米蘭達·迪凡（Miranda Devine）也曾替川普緩頰，稱這只是他與熱情支持者握手所留下的痕跡，甚至調侃川普即便是知名的「潔癖控」，依然會大方回應群眾。

白宮今年4月曾公開川普的健康報告，內容指出他的整體健康「無重大問題」，血液循環正常、關節與肌肉沒有腫脹，也無明顯皮膚病變。不過，4月時川普在白宮主持軍隊頒獎典禮時，瘀青又再度現身。

川普右手手背有一塊疑似遮瑕膏遮蓋的瘀青。圖／法新社
川普右手手背有一塊疑似遮瑕膏遮蓋的瘀青。圖／法新社

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