美國機場安檢不再脫鞋！國土安全部長預告接下來「這規定」可望鬆綁

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）日前宣布，實施近20年的機場安檢脫鞋檢查規定全面取消。美聯社報導，下一步可能鬆綁的，則是旅客隨身攜帶液體的相關限制。

諾姆16日出席國會山莊報主辦的會議時表示，她正在審視聯邦運輸安全管理局（TSA）所推行的各項措施，並提到可能會調整旅客隨身行李中可攜帶的液體量。

諾姆指出，她正在重新檢視液體的規定，「所以，下一項重大公告也許就是液體容許量的多寡。」並補充指出，TSA已建立起多層篩檢機制，讓他們能夠調整部分安全與檢查作業，同時維持同樣的安全水準。但諾姆並未透露相關變動的具體內容，也未說明旅客何時可望看到改變。

根據TSA的現行規定，旅客可在隨身行李中攜帶每件不超過3.4盎司（約100毫升）的旅行用液體容器，且須裝入一個容量為1夸脫（quart）的可重複封口塑膠袋中。較大容量的液體容器則須放入托運行李，但藥品與嬰兒配方奶例外。

諾姆在當天的對談中，也描繪了她對未來機場旅行的願景。她表示，自己嚮往的未來是「提著隨身行李走進機場大門，通過掃描器後就能直接登機。」

諾姆說：「整個過程只需一分鐘。」