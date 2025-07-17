鮑爾若遭開除能翻盤？彭博潑冷水：法院未必幫得了他

彭博資訊報導，如果美國總統川普真的開除聯準會主席鮑爾，解職將立即生效。鮑爾可以向華盛頓聯邦法院提起訴訟，並申請禁制令，要求訴訟期間暫時恢復職務。此案很可能一路上訴到最高法院，問題是川普在最高法院的勝訴紀錄相當強勁。更關鍵的是，即使法院最終判定解雇不合法，鮑爾也未必能官復原職。

法律專家指出，最高法院近期多次限縮聯邦法官採取救濟手段的權力。保守派大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）更曾明確表示，法院不宜下令讓高階官員復職。這些見解將為鮑爾的法律救濟之路蒙上陰影。

解職的正當理由為何？

法院會看川普給出什麼樣的正當理由。美國法律對正當理由的定義通常是效率低下、怠忽職守，或凟職等三種情況，然而這些都缺乏明確標準，也沒有先例可循，最終將由法官依雙方辯論決定。

川普陣營目前拿著聯準會總部翻修工程嚴重超支大作文章。但要證明鮑爾個人對此負有直接責任，並不容易。

沒了鮑爾的聯準會怎麼辦？

新主席的人選須由川普提名、參議院確認，過程通常需時數周至數月。過渡期間，將由副主席傑佛森暫代。

儘管川普一再抱怨利率太高，但即便他成功撤換鮑爾，降息也不是主席一個人說了算。利率政策由19人組成的聯邦公開市場委員會（FOMC）決定，其中12人具投票權，採多數決，新主席若想推動寬鬆政策，仍須說服多數委員。