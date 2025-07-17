美國可口可樂「被宣布」要用蔗糖了？川普發文但公司未證實

美國總統川普周三（16日）在社群平台Truth Social上發文，說可口可樂（Coca-Cola）已經同意在美國銷售的可樂中使用蔗糖。消息一出，糖漿供應商Archer-Daniels-Midland（ADM）和宜瑞安（Ingredion）股價在周三盤後雙雙重挫；可口可樂的股價則是沒有太大變動。

可口可樂幾十年來，產品中的甜味劑使用高果糖玉米糖漿。如果川普幫可口可樂做的宣布屬實，會是可口可樂製造原料的重大改變。

ADM和宜瑞安都是高果糖玉米糖漿的製造商，這種甜味劑通常被用來取代蔗糖。周三盤後交易時段，ADM股價下跌5.6%至51美元；宜瑞安股價挫跌7.7%至124.90美元。

川普的社群貼文寫道：「我一直在與可口可樂討論在美國的可樂使用真正的蔗糖，他們已經同意這麼做。」

可口可樂在川普發文後，沒有具體回答媒體發問，只說：「我們感謝川普總統對我們可口可樂品牌的盛情。對於我們可口可樂產品線創新供應的細節，很快將與各位分享。」

川普本人稍後也沒有再細說這可能出現的改變。所以，可口可樂準備如何找蔗糖來源，所需數量會是多少，蔗糖是取代還是補充現有的可樂原料…等問題，都還沒有答案。

可口可樂公司官網目前載明的原味可口可樂原料，仍是含有高果糖玉米糖漿。