「就是比較好！」川普宣布可口可樂美國配方將換「這一味」

美國總統川普16日在真實社群發文表示，可口可樂公司已同意，在美國市場販賣的「可口可樂」改用真正的蔗糖；此前，美國衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）批評了可口可樂目前使用的高果糖玉米糖漿等甜味劑。

華爾街日報報導，川普在真實社群發文寫道：「我一直在和可口可樂討論，在美國的可樂中使用真正的蔗糖，他們已同意這麼做了。我要感謝可口可樂所有有權拍板的人，這將是他們非常好的舉動，你們會看到的，這樣就是比較好！」

可口可樂發言人表示，該公司感謝川普對其品牌的熱情支持。她說：「關於可口可樂產品系列中的創新新品，我們很快就會公布更多細節。」

美國為了節省成本，可口可樂裝瓶商早在1980年代就改用高果糖玉米糖漿。但對許多人而言，蔗糖因風味較佳而更具吸引力。多年來，使用蔗糖的墨西哥產玻璃瓶裝可口可樂，一直是美國人眼中的時尚飲品。美國市面上也有部分可口可樂使用蔗糖，例如符合逾越節規範的猶太認證可樂。

誓言「讓美國再度健康」（MAHA）的美國衛生部長小甘迺迪曾批評食品業對華府的影響力，以及該產業對加工食品和人工成分的高度依賴。他指出，高果糖玉米糖漿對美國人的健康有害，是「讓你肥胖和患糖尿病的配方」，同時也對糖提出批評。

代表高果糖玉米糖漿和其他相關產品製造商的「玉米精煉商協會」（The Corn Refiners Association））為這種甜味劑辯護，表示科學研究顯示高果糖玉米糖漿和蔗糖在營養成分上等同，而且減少了美國對進口糖的依賴。

食品科學家指出，這兩種甜味劑存在細微差異：高果糖玉米糖漿的甜味強度通常較早達到峰值，能增強水果與香料的風味，糖的風味則更為豐富且持久。

BBC指出，川普是健怡可樂的常客，甚至在白宮橢圓辦公室的「堅毅」桌上裝設了一個按鈕，方便隨時飲用，健怡可樂是使用人工甜味劑阿斯巴甜。