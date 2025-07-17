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油價連跌三天後有止跌跡象 金價收漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（16日）小幅下跌，西德州中級原油（WTI）連續第三天走低，因美國庫存數據顯示出原油市場的疲軟跡象，不過周四盤初有止跌回升跡象；黃金價格上漲，但在美國總統川普否認要炒掉聯準會主席鮑爾之後回吐了部分漲幅。

油價連跌三天

布蘭特原油9月期貨16日收盤下跌0.3%，至每桶68.52美元；WTI的8月原油期貨下跌0.2%，收於每桶66.38美元。

在今天盤初，WTI小幅上漲，接近每桶67美元，逆轉過去三天合計下跌約3%的頹勢。

在川普否認計劃解僱鮑爾後，原油周三追隨整體金融市場從低點回升，但未能完全收復美國官方庫存數據公布後出現的跌幅，該數據顯示餾分油需求下降且重要儲油樞紐奧克拉荷馬州庫欣的庫存增加。

Buffalo Bayou Commodities宏觀交易主管Frank Monkam表示：「我們目前處於區間波動市場，上行方向受到地緣政治風險減弱的限制，而季節性需求高峰為價格提供了一定的支撐。」

黃金收漲

現貨金價16日收盤漲0.68%至每英兩3,347.13美元。

金價盤中一度上漲1.6%，因為有一位白宮官員透露川普可能很快就開除鮑爾；這位官員告訴彭博表示，川普周二晚會見國會共和黨議員時就此進行了探討。不過，川普稍後表示「沒有計畫」對鮑爾「採取任何行動」。後來被問及是否徹底排除解僱鮑爾的可能性時，川普稱「極不可能」，除非他因為欺詐不得不離開。

鮑爾 金價 川普

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