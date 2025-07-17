快訊

薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過

「和我們的貿易額不大」 川普：150多國關稅稅率可能統一為10%或15%

注意1長音、2短音警報 北市城鎮韌性演習今1330啟動

掰了川普！馬斯克大動作組美國黨 美民調：77%選民不考慮加入

中央社／ 華盛頓16日專電
億萬富豪馬斯克宣布成立「美國黨」，但最新民調顯示只有極少數美國民眾考慮加入。路透
億萬富豪馬斯克宣布成立「美國黨」，但最新民調顯示只有極少數美國民眾考慮加入。路透

馬斯克川普鬧翻後宣布組黨，作為對抗兩大黨的新興第3勢力。而美國最新民調指出，77%的登記選民表示不考慮入黨，只有17%會加入或考慮加入；馬斯克目前最鐵桿的支持者仍是共和黨選民，民主黨人對他的看法普遍不佳。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）本月初為了「大而美」減稅與支出法案，與昔日形影不離的川普（Donald Trump）撕破臉後，成立「美國黨」（America Party），更放話要砸錢將支持法案的國會議員趕下台。

當被問到什麼原因使他與川普決裂，馬斯克在X貼文說：「赤字從拜登時期已達瘋狂程度的2兆美元，增加到2.5兆美元，這將導致國家破產。」

奎尼匹克大學（Quinnipiac University）今天公布前述民調，進行日期為7月10日至14日，調查對象為1290名自稱為已登記選民者，抽樣誤差範圍則是正負2.7個百分點。

全球線上民調機構「輿觀」（YouGov）14日公布的民調也顯示，雖然有約45%的受訪者認為美國需要第3個主要政黨，但只有11%表示會考慮支持美國黨。

「輿觀」民調指出，馬斯克目前最堅定的支持者仍是共和黨選民，包括認同讓美國再次偉大（MAGA）理念的共和黨人。相比之下，民主黨人自年初以來對馬斯克的看法普遍不佳，目前對他持正面看法的比例已降到10%以下。

這份線上調查於7月2日至7日進行，調查對象為1134位美國成年公民，抽樣誤差為正負3.9個百分點。

回顧美國政治史，第3勢力始終難以撼動長達170多年的兩黨制度。

例如，於1901年至1909年擔任總統的老羅斯福（Theodore Roosevelt），在1912年未能獲得共和黨提名參選後自組公麋黨（Bull Moose，又稱進步黨），並以該黨名義參選。

老羅斯福同年敗給民主黨總統候選人威爾遜（Woodrow Wilson），雖然票數勝過共和黨候選人，但公麋黨在選舉後不久就消失。

億萬富豪裴洛（Ross Perot）1992年也曾以獨立參選人身分角逐總統，贏得近1/5的普選票，但因未拿下任何一州，選舉人票為零，導致最終由柯林頓（BillClinton）勝選。

近十年內較知名的第3勢力則是綠黨（GreenParty）。

綠黨由1980及1990年代數個地方及全國性環保運動發展而來，倡議環境正義、尊重多元以及女性主義等「十大核心價值」，於2001年獲聯邦機構認可。

綠黨總統候選人的得票率通常較低，史坦（JillStein）去年大選中獲得的普選票僅為0.6%。

馬斯克 美國黨 民調 川普

延伸閱讀

死對頭變臨時隊友！亞馬遜向馬斯克「借火箭」搶攻衛星網路通訊市場

川普忌憚馬斯克的第三黨

馬斯克組「美國黨」沒人買單？民調曝支持率僅一成多

X執行長掌舵2年 敏感時間點閃辭 馬斯克商業帝國再掀波

相關新聞

否認計畫開除聯準會主席 川普：很多人都想接手

美國總統川普對聯準會（Fed）主席鮑爾不滿已久，近期盛傳川普將開除鮑爾，不過川普16日否認這個說法，但川普證實他曾向共和黨議員討論過開除鮑爾的可能性；川普也說，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）是考慮的替代人選之一。

「就是比較好！」川普宣布可口可樂美國配方將換「這一味」

美國總統川普16日在真實社群發文表示，可口可樂公司已同意，在美國市場販賣的「可口可樂」改用真正的蔗糖；此前，美國衛生部長...

油價連跌三天後有止跌跡象 金價收漲

國際油價周三（16日）小幅下跌，西德州中級原油（WTI）連續第三天走低，因美國庫存數據顯示出原油市場的疲軟跡象，不過周四...

掰了川普！馬斯克大動作組美國黨 美民調：77%選民不考慮加入

馬斯克與川普鬧翻後宣布組黨，作為對抗兩大黨的新興第3勢力。而美國最新民調指出，77%的登記選民表示不考慮入黨，只有17%...

川普簽署法案加強打擊芬太尼　非法販運至少關10年

美國總統川普今天將一項加強打擊類鴉片藥物芬太尼濫用問題的法案簽署成法。他表示，法案將所有與芬太尼相關的物質歸類為第一級管...

MAGA陣營內部為艾普斯坦案鬧意見 川普大罵愚蠢

美國政府處理已故富豪艾普斯坦性醜聞案雷聲大雨點小，引發總統川普陣營「基本盤」連聲撻伐；川普今天大罵自己的支持者和一些「愚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。