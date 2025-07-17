掰了川普！馬斯克大動作組美國黨 美民調：77%選民不考慮加入

馬斯克與川普鬧翻後宣布組黨，作為對抗兩大黨的新興第3勢力。而美國最新民調指出，77%的登記選民表示不考慮入黨，只有17%會加入或考慮加入；馬斯克目前最鐵桿的支持者仍是共和黨選民，民主黨人對他的看法普遍不佳。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）本月初為了「大而美」減稅與支出法案，與昔日形影不離的川普（Donald Trump）撕破臉後，成立「美國黨」（America Party），更放話要砸錢將支持法案的國會議員趕下台。

當被問到什麼原因使他與川普決裂，馬斯克在X貼文說：「赤字從拜登時期已達瘋狂程度的2兆美元，增加到2.5兆美元，這將導致國家破產。」

奎尼匹克大學（Quinnipiac University）今天公布前述民調，進行日期為7月10日至14日，調查對象為1290名自稱為已登記選民者，抽樣誤差範圍則是正負2.7個百分點。

全球線上民調機構「輿觀」（YouGov）14日公布的民調也顯示，雖然有約45%的受訪者認為美國需要第3個主要政黨，但只有11%表示會考慮支持美國黨。

「輿觀」民調指出，馬斯克目前最堅定的支持者仍是共和黨選民，包括認同讓美國再次偉大（MAGA）理念的共和黨人。相比之下，民主黨人自年初以來對馬斯克的看法普遍不佳，目前對他持正面看法的比例已降到10%以下。

這份線上調查於7月2日至7日進行，調查對象為1134位美國成年公民，抽樣誤差為正負3.9個百分點。

回顧美國政治史，第3勢力始終難以撼動長達170多年的兩黨制度。

例如，於1901年至1909年擔任總統的老羅斯福（Theodore Roosevelt），在1912年未能獲得共和黨提名參選後自組公麋黨（Bull Moose，又稱進步黨），並以該黨名義參選。

老羅斯福同年敗給民主黨總統候選人威爾遜（Woodrow Wilson），雖然票數勝過共和黨候選人，但公麋黨在選舉後不久就消失。

億萬富豪裴洛（Ross Perot）1992年也曾以獨立參選人身分角逐總統，贏得近1/5的普選票，但因未拿下任何一州，選舉人票為零，導致最終由柯林頓（BillClinton）勝選。

近十年內較知名的第3勢力則是綠黨（GreenParty）。

綠黨由1980及1990年代數個地方及全國性環保運動發展而來，倡議環境正義、尊重多元以及女性主義等「十大核心價值」，於2001年獲聯邦機構認可。

綠黨總統候選人的得票率通常較低，史坦（JillStein）去年大選中獲得的普選票僅為0.6%。