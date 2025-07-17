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川普簽署法案加強打擊芬太尼　非法販運至少關10年

中央社／ 華盛頓16日專電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國總統川普今天將一項加強打擊類鴉片藥物芬太尼濫用問題的法案簽署成法。他表示，法案將所有與芬太尼相關的物質歸類為第一級管制藥物，非法販運者將強制面臨最少10年刑期。

芬太尼（fentanyl）效力比海洛因強50倍，甚至比嗎啡強100倍，只要2毫克就足以致命，其氾濫現象被視為美國當前最嚴重的社會問題之一。美國官員曾說，芬太尼過量使用已成為18歲至45歲美國人的頭號死因。

為因應這場芬太尼危機，美國聯邦參、眾兩院近期通過「終止所有致命芬太尼販運法案」（Halt AllLethal Trafficking of Fentanyl Act）。美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項法案為川普推動的關鍵優先事項之一，他先前稱，芬太尼非法流入美國是他揚言對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅的根本原因之一。

川普今天下午於白宮正式將法案簽署成法，多名國會議員及芬太尼受害者家屬也出席簽署儀式。

川普說：「今天我們對毒販、毒品走私者及犯罪集團給予正義的一擊…我們邁出歷史性的一步，為每一個受芬太尼禍害波及的家庭伸張正義。」

芬太尼目前在美國屬於第二級管制藥物。川普表示，根據這項法案，美國將正式且永久將所有和芬太尼相關的物質歸類為第一級藥物，非法販運者將強制面臨最少10年的刑期。

他矢言將毒販從美國街道上清除乾淨，直到終結芬太尼濫用問題為止，「我們絕對不會停止」。儘管現在情況些微好轉，但仍是「非常可怕」。

根據法案，第一級管制物質指的是很可能被濫用、目前不具被認可醫療價值的藥物、物質或化學品，且依「管制物質法」受到監管，並適用行政、民事及刑事處罰。

CNN報導，川普政府認為，這項法案將降低販毒集團製造新型類芬太尼合成毒品，以規避美國「管制物質法」規範的動機。儘管這項立法受到兩黨強烈支持，但部分批評者主張，法案恐導致數百萬名與毒癮搏鬥的民眾遭到嚴厲懲罰，特別是非裔美國人。

美國喬治梅森大學（George Mason University）恐怖主義、跨國犯罪及貪腐問題中心（TraCCC）創辦人謝里（Louise Shelley）先前接受中央社記者訪問分析，芬太尼危機是非常複雜的問題，不僅涉及國際貿易，也是美國國內問題。

她指出，有些人原本想買抗憂鬱藥物，不料其中卻摻了芬太尼，結果成為受害者，這在一些經濟壓力特別大的社區尤其嚴重，那些地方缺乏就業機會且社會流動性低，人們會為了逃避日常困境而服用毒品，「不只是芬太尼，其他毒品中也可能混入芬太尼」。

謝里建議，美國政府應制定一套整合性計畫，結合執法行動、供應鏈分析、社會與心理支持及心理健康支援，以解決芬太尼危機。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

芬太尼 美國 法案

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