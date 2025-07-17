市場震盪下 川普澄清「極不可能」開除鮑爾　但話中仍留伏筆

美國總統川普周三在白宮否認，計劃近期撤換聯準會（Fed）主席鮑爾，表示此事「極不可能」。

此前，媒體報導，川普周二曾徵詢多位共和黨籍國會議員，問是否該開除鮑爾，獲得不少支持。消息傳出後，美股和美元應聲急挫、公債債殖利率迅速攀升。

川普很快澄清他說：「我們目前沒這個打算。我不排除任何可能性，但我認為，除非涉及舞弊必須離職，否則撤換的可能性極低。」

這番話被視為他對白宮與共和黨議員近日痛批聯準會總部翻修，工程預算超支至25億美元的回應。目前沒有任何舞弊跡象，聯準會也已駁斥相關指控。

標普500指數和那斯達克指數盤中一度下跌約1%，在川普發表評論後，兩大指數由黑翻紅。被視為市場恐慌指標的CBOE波動率指數（VIX）稍早升至三周高點，隨後也回落。

Aptus資本顧問公司股票主管David Wagner認為，「川普和鮑爾之間的任何言語交鋒都只是雜音」，不必因此調整投資組合。他還指出，「市場明白，新任聯準會主席通常提前一年宣布人選，接下來幾個月就會見分曉。在可能一兩個月內就公布新主席人選的情況下，川普沒有必要去動聯準會」。

不過，川普周三證實，他確實曾經與共和黨籍議員討論過是否開除鮑爾，並稱多數被徵詢過的人都支持換人。他說，「幸好」再過「八個月左右」就能調整人事，屆時鮑爾任期屆滿。

川普經常私下放話要開除某些人，鮑爾並非首例。美國有線電視新聞網（CNN）報導，一位白宮官員說，川普只是在「試探」風向。