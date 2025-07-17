快訊

川普否認解雇鮑爾…美股由跌轉升 道瓊震盪500點、那指再創新高

薇帕颱風最快下午生成 吳德榮：周末有大量降雨潛勢 2地影響最劇

MAGA陣營內部為艾普斯坦案鬧意見 川普大罵愚蠢

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
為了是否公布司法部調查淫魔艾普斯坦的名單，共和黨內出現歧見，眾議長強生主張應該公布，與川普總統不同調。（路透）
為了是否公布司法部調查淫魔艾普斯坦的名單，共和黨內出現歧見，眾議長強生主張應該公布，與川普總統不同調。（路透）

美國政府處理已故富豪艾普斯坦性醜聞案雷聲大雨點小，引發總統川普陣營「基本盤」連聲撻伐；川普今天大罵自己的支持者和一些「愚蠢的」共和黨人，也繼續抨擊任何質疑政府處理方式的人。

法新社等媒體報導，川普正面臨政治生涯以來最嚴重的內部分歧，一向對他死忠的基本盤「讓美國再次偉大」（MAGA）質疑，川普政府為了保護涉案的權貴人物，正在掩蓋艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的罪行細節。

川普今天在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「這全是一場大騙局，都是民主黨人搞的鬼。一些愚蠢的共和黨人落入圈套，結果反而幫民主黨做事。」

此外，川普還在自家社群網站「真實社群」（TruthSocial）發表長文寫道：「我『過去』的支持者們完全相信這些『鬼話』」、「隨他們去吧，讓這些軟弱的人去替民主黨效力吧...我不再需要他們的支持。」

MAGA許多人長期以來堅信，所謂「深層政府」（Deep State）擔心「燒到自己」，刻意不讓艾普斯坦案的「權貴名單」曝光。

川普等人早前矢言要揭露艾普斯坦之死與案件背後隱藏的真相，並答應要公開傳聞中的「客戶名單」，但如今一切都開始變調。

艾普斯坦本人2019年被依媒介未成年人賣淫遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。司法部長邦迪（Pam Bondi）今年走馬上任後即展開調查，上週卻稱艾普斯坦的確是自殺身亡、「客戶名單」並不存在，相關單位也不會再公布更多調查訊息，MAGA基本盤聞訊譁然。

醜聞 社群 民主黨 川普

延伸閱讀

川普否認即將撤換鮑爾 但未排除任何可能性

川普：將宣布一些不錯協議 對其餘逾150國徵同樣關稅

對日關稅談判不樂觀 川普：美國與印度貿易協議接近了

台美貿易協議接近達陣 外媒點出沒收到關稅信可能原因

相關新聞

否認計畫開除聯準會主席 川普：很多人都想接手

美國總統川普對聯準會（Fed）主席鮑爾遲遲不肯降息積怨已久，外傳川普近日有意開除鮑爾，川普16日表示，他沒有計畫開除鮑爾...

MAGA陣營內部為艾普斯坦案鬧意見 川普大罵愚蠢

美國政府處理已故富豪艾普斯坦性醜聞案雷聲大雨點小，引發總統川普陣營「基本盤」連聲撻伐；川普今天大罵自己的支持者和一些「愚...

市場震盪下 川普澄清「極不可能」開除鮑爾　但話中仍留伏筆

美國總統川普周三在白宮否認，計劃近期撤換聯準會（Fed）主席鮑爾，表示此事「極不可能」。

中國視為發展中國家 美駐聯國提名人沃茲批荒誕

美國總統川普五月宣布，提名白宮前國安顧問沃茲出任美國駐聯合國大使。沃茲十五日出席聯邦參議院外交委員會提名確認聽證會表示，...

真要動手？川普不滿聯準會主席鮑爾 佛州眾議員：99%確定開除

美國總統川普數個月來因不滿聯準會主席鮑爾未降息，不斷敦促鮑爾辭職。川普的政治盟友、共和黨籍佛州聯邦眾議員露娜（Anna ...

川普籲司法部公開艾普斯坦「可信」資料 部長邦迪拒絕

「淫魔艾普斯坦檔案門」繼續燃燒，但聯邦司法部希望改變目前圍繞艾普斯坦檔案的熱議，轉而討論總統川普其他優先事項，司法部長邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。