MAGA陣營內部為艾普斯坦案鬧意見 川普大罵愚蠢

美國政府處理已故富豪艾普斯坦性醜聞案雷聲大雨點小，引發總統川普陣營「基本盤」連聲撻伐；川普今天大罵自己的支持者和一些「愚蠢的」共和黨人，也繼續抨擊任何質疑政府處理方式的人。

法新社等媒體報導，川普正面臨政治生涯以來最嚴重的內部分歧，一向對他死忠的基本盤「讓美國再次偉大」（MAGA）質疑，川普政府為了保護涉案的權貴人物，正在掩蓋艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的罪行細節。

川普今天在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「這全是一場大騙局，都是民主黨人搞的鬼。一些愚蠢的共和黨人落入圈套，結果反而幫民主黨做事。」

此外，川普還在自家社群網站「真實社群」（TruthSocial）發表長文寫道：「我『過去』的支持者們完全相信這些『鬼話』」、「隨他們去吧，讓這些軟弱的人去替民主黨效力吧...我不再需要他們的支持。」

MAGA許多人長期以來堅信，所謂「深層政府」（Deep State）擔心「燒到自己」，刻意不讓艾普斯坦案的「權貴名單」曝光。

川普等人早前矢言要揭露艾普斯坦之死與案件背後隱藏的真相，並答應要公開傳聞中的「客戶名單」，但如今一切都開始變調。

艾普斯坦本人2019年被依媒介未成年人賣淫遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。司法部長邦迪（Pam Bondi）今年走馬上任後即展開調查，上週卻稱艾普斯坦的確是自殺身亡、「客戶名單」並不存在，相關單位也不會再公布更多調查訊息，MAGA基本盤聞訊譁然。