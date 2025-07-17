川普否認即將撤換鮑爾 但未排除任何可能性

美國總統川普今天表示，他目前未打算撤換聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），但川普也指出，他未排除任何可能性。

法新社報導，美國媒體今天報導，川普（DonaldTrump）在開除鮑爾這件事已獲得政治上的支持，他告訴一群共和黨議員，他打算撤換鮑爾。

一名白宮官員告訴美國財經媒體CNBC：「他們（共和黨議員們）贊同將他（鮑爾）解職。總統暗示他很快就會這麼做。」

川普被媒體問及他會否撤換鮑爾時回應說：「他做得很糟糕，但不會的，我現在沒在談這件事。」他還說：「我不排除任何可能性，但我想這非常不可能。」

川普提及，在任何情況下，他都能在鮑爾明年任期屆滿時，撤換聯準會主席。