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否認計畫開除聯準會主席 川普：很多人都想接手

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯準會主席鮑爾。(美聯社)
美國聯準會主席鮑爾。(美聯社)

美國總統川普對聯準會（Fed）主席鮑爾遲遲不肯降息積怨已久，外傳川普近日有意開除鮑爾，川普16日表示，他沒有計畫開除鮑爾，但川普透露說，他有與共和黨議員討論過這項可能性，「幾乎所有人都認為我應該開除他，但我比他們還要保守。」

川普說，聯準會主席是政府中最簡單的工作之一，只要是聰明人具備常識就能勝任；川普說，很多人都打電話給他，希望能夠得到這份工作。

川普再度表示，美國應該調降利率3個百分點，就能節省上兆美元的利息支出；川普說，鮑爾表現得很差勁，但沒有要開除他，「幸好我們約8個月的時間就能換人，我們會挑好的人選」。

至於人選可能是誰，川普日前表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）是好人選，但希望貝森特表現太好，希望他留在財政部；川普16日表示，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）是考慮的人選之一，認為他非常了不起。

美國聯準會日前召開利率決策會議，再度決定按兵不動，選擇維持現行利率、不降息，與川普的看法相左；川普多次批評鮑爾是「慢郎中」，指美國利率應該至少砍2到3個百分點，並表示，很多國家的利率都低於美國，且歐洲中央銀行（European Central Bank）也已經多次宣布降息。

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