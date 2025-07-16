彭博：川普近期可能開除鮑爾 美元指數重貶0.9%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊報導，美國總統川普可能近期開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾。美聯社
彭博資訊報導，美國總統川普可能近期開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾。美聯社

彭博資訊報導，美國總統川普可能近期開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾，15日深夜已和國會共和黨人討論相關行動。美元指數16日盤中應聲重貶0.9%。

報導指出，雖然國會議員支持開除鮑爾，但川普還沒做成最後決定，也可能改變心意。若川普將鮑爾解職，可能引發金融市場動盪，以及後續的訴訟爭議。

美元指數16日盤中貶值0.9%，報97.714。

川普是在和眾院共和黨人討論加密貨幣法案時，進行這些評論，CBS率先報導這些言論。佛州共和黨議員Anna Paulina Luna在社群媒體發文表示，她「從非常正經的來源聽到鮑爾快被開除了」，她稍後說，「我99%確認近期會開除」。

彭博引述的白宮官員則駁斥川普可能立刻開除鮑爾的說法，認為川普可能會先和內閣團隊討論他對Fed及其他獨立聯邦部會職權的法律基礎。

鮑爾 川普 共和黨

延伸閱讀

對越南關稅降至20% 如何定義洗產地？川普：美越貿易協議大致敲定

真要動手？川普不滿聯準會主席鮑爾 佛州眾議員：99%確定開除

俄烏和談期限50天…川普威脅祭「次級制裁」 這三國首當其衝

川普籲司法部公開艾普斯坦「可信」資料 部長邦迪拒絕

相關新聞

彭博：日圓多重利空籠罩 恐貶破150日圓大關

日圓貶值速度之快，讓150日圓這道門檻看起來更像減速丘，而非壁壘，多重國內外因素暗示，日圓將貶至更低點。

日本上半年外國旅客突破2100萬人次 創歷史新高

日本政府觀光局（JNTO）今天表示，儘管香港旅客數量因大地震傳聞而銳減，今年上半年仍迎來2150萬名遊客，創下歷史新高，...

一連4年低估Fed有多鷹？德銀揭4因素恐引燃「全球級」通膨

美國6月消費者物價勁揚0.3%，是今年來最大增幅，觸動美國公債市場下挫，30年期公債殖利率升破5%大關。儘管債市已有反應...

美股早盤多空交戰…ASML財測不佳拖累美國晶片股 費半重挫1.8%

荷蘭半導體設備大廠（ASML）警告晶片需求面臨不確定性，加上美國意外解除人工智慧（AI）晶片銷陸管制的激情消退，美國科技...

美三銀行犀利 財報季好采頭 小摩第2季獲利150億美元 優於華爾街預期

摩根大通（小摩）、花旗集團及富國銀行15日發布的上季財報都優於預期，成為美股財報季的好彩頭。小摩第2季獲利降至150億美...

彭博：川普近期可能開除鮑爾 美元指數重貶0.9%

彭博資訊報導，美國總統川普可能近期開除美國聯準會（Fed）主席鮑爾，15日深夜已和國會共和黨人討論相關行動。美元指數16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。