中國視為發展中國家 美駐聯國提名人沃茲批荒誕

美國總統川普五月宣布，提名白宮前國安顧問沃茲出任美國駐聯合國大使。沃茲十五日出席聯邦參議院外交委員會提名確認聽證會表示，中國作為世界第二大經濟體，竟被聯合國視為發展中國家，「這是荒誕的」。沃茲也說，中國企圖在聯合國安插他們的人員。被問及台灣，沃茲說，美國支持台灣有意義地參加國際組織。

川普五月在社群網路「真實社群」上宣布，提名沃茲出任美國駐聯合國大使，並由國務卿魯比歐兼任白宮國安顧問。白宮一名不具名官員表示，駐聯合國大使一職將不是內閣層級職位。

沃茲十五日出席參院外委會提名確認聽證會表示，聯合國必須做出改革；美國援助約百分之廿五的聯合國維和任務，其中有兩項任務自一九四○年代就展開，至今還看不到終點。

沃茲說，美國必須向安全理事會施壓，規範維和任務的長度、成本，並有明確的目標，專注在維持和平，而非建立國家。

沃茲也批評聯合國的預算，指聯合國的收入在過去廿年來成長四倍，但世界和平卻沒有跟著成長四倍。

此外，沃茲說，反制中國也是關鍵；多數聯合國機構仍對待作為第二大經濟體的中國為發展中國家，並給予優待的地位，這是荒誕的。

沃茲也說，中國也企圖安插人員到聯合國所有層面，包括制定國際標準、航空、電子通訊、智慧財產權的部門。

沃茲表示，美國有必要在這些領域維持領導地位，有強而有力的話語權，若他確定擔任駐聯合國大使，他將與魯比歐合作，一同挑戰中國對聯合國的影響。