美中科技賽 川普賓州砸920億美元

美國總統川普十五日在賓州匹茲堡宣布總額九百二十億美元（約台幣二點七兆元）的多項能源和基礎建設協議，以因應為了促進人工智慧（ＡＩ）蓬勃發展而激增的電力需求，這也透露美國和中國大陸的科技競賽進入下一回合。

法新社和哥倫比亞廣播公司報導，川普受邀出席在卡內基梅倫大學舉行的首屆賓州能源暨創新峰會時，做出前述宣布，川普稱這是「賓州史上最大規模」投資案。

報導說，其內容包括建造新的資料中心、發電和電網基礎設施，支援ＡＩ龐大的能源需求，以及在匹茲堡設立能源創新中心，培訓ＡＩ與能源領域在地人才，創造數以萬計就業機會。

川普在該峰會的談話則多聚焦在全球ＡＩ競爭中打敗中國。川普說，能源與ＡＩ投資屬於美中科技競爭一環，「我們現在大幅領先中國，但不會讓他們追上」。川普強調美國將以非常友善方式與對手競爭，但絕不會鬆懈。

川普說，「我們正打造一個未來，讓美國勞工製造鋼鐵、生產能源、建設工廠，以真正前所未見的方式發展國家，讓美國邁向真正黃金時代」。川普也說，當天所做的承諾將確保設計、建造和生產作業未來在賓州和匹茲堡完成，「就在美國這裡完成」。

科技界正全面擁抱生成式ＡＩ技術，但日益擔心當前基礎設施無法滿足龐大用電需求，特別是在美國。官員預計到二○二八年，科技企業對ＡＩ將有高達五ＧＷ的電力需求，這足以供電約五百萬戶。

川普宣布，賓州西屋電氣將在全美興建十座核能反應爐，也強調日本製鐵與美國鋼鐵達成一百四十億美元合併案，可望重振賓州蒙谷廠區。

該峰會吸引逾廿家科技能源企業參加，美國投資管理公司貝萊德執行長芬克、投資集團黑石集團總裁格雷等人都到場。峰會主辦人、共和黨籍賓州聯邦參議員麥考密克強調，ＡＩ與能源關係至關重要，這些投資對賓州有重大影響，也對美國事關重大。

谷歌承諾投入二百五十億美元，在賓州和周圍地區建造符合ＡＩ需求的資料中心。谷歌總裁兼投資長波拉特說，該公司支持川普「明確而迫切的指示，也就是讓我國投資ＡＩ」，以便讓美國持續當ＡＩ領域領頭羊。黑石集團承諾投入逾二百五十億美元，用於新的資料中心和能源基礎設施。

彭博資訊報導，川普試圖藉由吸引民間投資、放寬法規、加快新計畫的審核流程，來推動美國在ＡＩ領域的創新。今年稍早，他促成一項總額達一千億美元的ＡＩ資料中心投資案，該合資計畫由軟銀集團、OpenAI和甲骨文共同參與。