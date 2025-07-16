美查扣與墨販毒集團有關加密貨幣 價值近3億元

美國司法部今天表示，緝毒執法人員已查扣與墨西哥販毒集團西納羅亞（Sinaloa）有關、總值逾1000萬美元（約新台幣2億9441萬元）的加密貨幣，以及大量芬太尼與其他毒品。

西納羅亞販毒集團是被美國總統川普列為全球恐怖組織的6個墨西哥販毒集團之一。

法新社報導，司法部發表聲明說，緝毒局（DEA）與聯邦調查局（FBI）聯手，在佛羅里達州邁阿密查獲並扣押西納羅亞集團直接相關的加密貨幣，價值超過1000萬美元。

這是全美掃毒行動的一部分，當局今年1月以來已查獲4400萬顆芬太尼藥丸、2000公斤芬太尼粉末，以及近30000公斤的甲基安非他命（冰毒）。

緝毒局代理局長墨菲（Robert Murphy）指出：「緝毒局正從販毒集團的痛點下手，透過逮捕、扣押，持續向集團施壓。」

這批加密貨幣查扣行動，是近期全美多起重大查扣案件之一。其他行動包括在加州、德州、喬治亞州及其他州查獲數千磅毒品並逮捕數十人。

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