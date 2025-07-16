美國將5暴力罪犯驅逐到史瓦帝尼 稱母國拒收

美國國土安全部今天宣布，已將5名來自亞洲和加勒比海國家的移民驅逐至非洲史瓦帝尼王國。

法新社報導，遭到驅逐的移民來自古巴、牙買加、寮國、越南與葉門。國土安全部（Department ofHomeland Security）指出，他們犯下諸如性侵兒童與謀殺等暴力犯罪遭到定罪。

國土安全部在X平台上發文表示：「這些犯罪的非法外國人極其殘暴，以致於他們的母國拒絕接收。」

由於部分驅逐對象有時會遭到原籍國拒絕接收，總統川普政府為所謂「第三國遣返」的作法辯護。最高法院6月使政府恢復將無證移民遣送至非原籍國的作法成為可能。

美國本月稍早已經將8位移民遣送至衝突頻仍的南蘇丹。這8名男性中，古巴和緬甸籍各兩人，越南、寮國、墨西哥與南蘇丹籍各一人。美國當局表示，他們都是遭到定罪的暴力罪犯。

川普自今年1月重返白宮以來，已採取多項舉措加速驅逐無證移民。