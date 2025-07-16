快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

顏清標父親93歲辭世 罕見5代同堂傳佳話

網紅鳳梨開車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

華爾街大型銀行稱美經濟具韌性 衰退風險較4月降

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

美國大型銀行今天公布業績優於預期，高階主管指出美國經濟具韌性，並表示企業正逐步適應關稅帶來的不確定性。

法新社報導，摩根大通集團（JPMorgan Chase &Co.）和花旗集團（Citigroup Inc.）高層表示，儘管經濟前景仍存在風險，但美國消費者的基本狀況依然良好。兩家銀行都認為，相較於4月上次公布業績時，目前經濟衰退的風險已降低。

銀行高層還說，與4月金融市場動盪時相比，如今客戶對美國總統川普一變再變的貿易政策已沒有那麼焦慮。

僅在過去一週，川普就威脅要對約20多個國家徵收高額關稅，並提到對銅與藥品徵收新關稅。鑑於川普先前在關稅問題上的轉向，許多市場觀察家對這些政策是否會落實持懷疑態度。

摩根大通財務長巴努（Jeremy Barnum）在電話會議上告訴媒體：「企業界...大致已接受必須設法在這種環境中生存，並且正在適應。」

隨後在與華爾街分析師的電話會議中，巴努也形容美國消費支出依然相當強勁。

花旗集團財務長梅森（Mark Mason）則說，與年初相比，企業已更能「適應不確定性」。

關稅 華爾街 美國 經濟衰退 川普

延伸閱讀

對越南關稅降至20% 如何定義洗產地？川普：美越貿易協議大致敲定

真要動手？川普不滿聯準會主席鮑爾 佛州眾議員：99%確定開除

黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

俄烏和談期限50天…川普威脅祭「次級制裁」 這三國首當其衝

相關新聞

真要動手？川普不滿聯準會主席鮑爾 佛州眾議員：99%確定開除

美國總統川普數個月來因不滿聯準會主席鮑爾未降息，不斷敦促鮑爾辭職。川普的政治盟友、共和黨籍佛州聯邦眾議員露娜（Anna ...

川普籲司法部公開艾普斯坦「可信」資料 部長邦迪拒絕

「淫魔艾普斯坦檔案門」繼續燃燒，但聯邦司法部希望改變目前圍繞艾普斯坦檔案的熱議，轉而討論總統川普其他優先事項，司法部長邦...

FOMC利率決策不需聽從主席 Fed巴爾金期許繼任者盡責

美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）周二（15日）表示，他相信下一任聯準會（Fed）主席將會實行對美...

身背3命！好萊塢導演狠殺分屍華人妻和岳父母 審判前死於獄中

好萊塢導演山姆·哈斯克爾四世（Samuel Bond Haskell IV）親手殺害肢解妻子及岳父母後被捕入獄，近日他在開庭前，被發現死於獄中。

紐約欠缺現代防洪系統 地鐵難擋極端暴雨

紐約日前暴雨造成地鐵站嚴重水患，多條路線暫停行駛，地鐵與排水系統欠缺現代都會因應極端雨量疏濬功能是主因；此外，業餘攝影業...

AI電力需求龐大 川普宣布投資2.7兆發展能源網絡

美國總統川普今天前往賓夕法尼亞州，宣布在能源和基礎設施協議上投入920億美元（約新台幣2.7兆元），以滿足科技巨擘為了推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。