華爾街大型銀行稱美經濟具韌性 衰退風險較4月降

美國大型銀行今天公布業績優於預期，高階主管指出美國經濟具韌性，並表示企業正逐步適應關稅帶來的不確定性。

法新社報導，摩根大通集團（JPMorgan Chase &Co.）和花旗集團（Citigroup Inc.）高層表示，儘管經濟前景仍存在風險，但美國消費者的基本狀況依然良好。兩家銀行都認為，相較於4月上次公布業績時，目前經濟衰退的風險已降低。

銀行高層還說，與4月金融市場動盪時相比，如今客戶對美國總統川普一變再變的貿易政策已沒有那麼焦慮。

僅在過去一週，川普就威脅要對約20多個國家徵收高額關稅，並提到對銅與藥品徵收新關稅。鑑於川普先前在關稅問題上的轉向，許多市場觀察家對這些政策是否會落實持懷疑態度。

摩根大通財務長巴努（Jeremy Barnum）在電話會議上告訴媒體：「企業界...大致已接受必須設法在這種環境中生存，並且正在適應。」

隨後在與華爾街分析師的電話會議中，巴努也形容美國消費支出依然相當強勁。

花旗集團財務長梅森（Mark Mason）則說，與年初相比，企業已更能「適應不確定性」。