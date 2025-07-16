真要動手？川普不滿聯準會主席鮑爾 佛州眾議員：99%確定開除

美國總統川普數個月來因不滿聯準會主席鮑爾未降息，不斷敦促鮑爾辭職。川普的政治盟友、共和黨籍佛州聯邦眾議員露娜（Anna Paulina Luna）15日晚間在社群媒體X發文說，她從一個非常認真的消息來源得知「鮑爾將被開除」。

露娜其後又轉推自己該則發文，補充說她「99%確定」鮑爾很快就會被開除。

川普15日說，聯準會在華府總部的歷史建築翻修成本超支，可能構成鮑爾被解職的理由。美國財政部長貝森特15日則向「彭博觀察」說，確定鮑爾潛在繼任者的「正式程序」已開始。