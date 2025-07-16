FOMC利率決策不需聽從主席 Fed巴爾金期許繼任者盡責

美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）周二（15日）表示，他相信下一任聯準會（Fed）主席將會實行對美國經濟最有利的貨幣政策；他同時提醒，聯準會制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）並不需要主席提供政策方向。

巴爾金周二參加在巴爾的摩的活動，他說：「我想要期待並信任那個人（指下任Fed主席），會努力為國家制定最佳政策。」

美國總統川普一直堅持要求聯準會降息。現任聯準會主席鮑爾的任期明年5月屆滿，川普目前已在選擇下任主席的提名人選。川普曾表示，他將選擇願意降息的人士出任，這引發了外界對聯準會未來獨立性的擔憂。

巴爾金在活動上回答提問時，講到聯準會歷史上有過FOMC決策未遵循主席建議的例子，他說，情況雖然罕見，但「確實會發生」，「我們就等著看」。

巴爾金解讀周二最新的通膨數據，價格壓力有所增加，而且接下來會有更多壓力，目前還不清楚企業還能把多少關稅轉嫁給消費者，因為消費者可能難以再吸收更多的漲價。

聯準會決策官員現在對於利率展望的不同，部分來自他們對關稅將如何影響消費者物價看法的差異。周二的通膨數據顯示6月通膨漲幅比預期低，但關稅效應已開始在一些物價上出現。

波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）同一天在華盛頓的一場演講中表示，美國目前企業和家庭資產負債表狀況良好，或能減輕關稅對經濟的衝擊，她一直相信，聯準會在考慮降息時，可以保持耐心。

柯林絲說：「總體的經濟狀況持續穩固，讓聯準會能夠有時間審慎評估新公布的大範圍經濟數據。因此，在我看來，目前對貨幣政策保持『積極耐心』的做法依然是適當的。」

柯林絲說對關稅影響物價的看法是，金融數據顯示關稅衝擊有機會變得較輕，因為企業雖然獲利較少，尚有能力自己吸收較多成本；而消費者即使物價偏高，也仍有能力繼續花錢。於是關稅對勞動市場和經濟成長的不良影響可更為限縮。