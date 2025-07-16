美國防部撤回2000名洛杉磯國民兵 部署兵力減半
五角大廈今天表示，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已下令從洛杉磯撤出2000名國民兵（National Guard），將當地備受爭議的部署兵力減少約一半。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）上個月下令調派數千名國民兵以及數百名陸戰隊員進駐洛杉磯，以回應聯邦掃蕩移民而引起的抗議活動。
五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）在聲明中表示：「幸虧有我們的軍隊挺身響應號召，洛杉磯無法無天的行為正趨於平緩。」
他說：「因此，國防部長已下令解除2000名加州國民兵第79步兵旅級戰鬥隊（79th IBCT）人員的聯邦保護任務。」
作為一個所謂的「庇護城市」，洛杉磯有數十萬名無證移民，自共和黨籍的川普1月重返白宮以來，就一直是川普政府鎖定的目標。
上個月，移民執法突襲行動引發動亂和抗議活動後，不斷誇大動亂規模的川普派遣國民兵和陸戰隊，以平息洛杉磯的混亂局勢。
這是自1965年以來，美國總統首次在違背州長意願下部署國民兵。
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