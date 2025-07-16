身背3命！好萊塢導演狠殺分屍華人妻和岳父母 審判前死於獄中

好萊塢導演山姆·哈斯克爾四世（Samuel Bond Haskell IV）親手殺害肢解妻子及岳父母後被捕入獄，近日他在開庭前，被發現死於獄中。

根據《每日郵報》報導，哈斯克爾四世是曾獲艾美獎的製片人兼好萊塢經紀人山姆·哈斯克爾（Sam Haskell）之子，曾擔任導演和製片等，和華裔妻子梅（Mei Haskell）育有3名子女。

梅的父母搬來幫忙照顧孩子，但據梅的朋友所說，哈斯克爾四世和岳父母關係並不好，梅也提過離婚的念頭。2023年底，哈斯克爾四世僱人來清理三個大垃圾袋，工人發覺不對勁隨即報警，警方展開調查後，在哈斯克爾四世辦公室附近的垃圾桶裡發現梅的無頭屍體，梅的父母至今仍下落不明。

哈斯克爾四世被捕後，對殺害3人的罪刑堅決不認罪，若罪名成立，等待他的便是死刑。近日當地法院將審理此案，然而在開庭前幾日，哈斯克爾四世被發現在獄中自殺身亡。

對於哈斯克爾四世沒有站上法庭，檢方怒批這是逃避責任，「他犯下極其可怕的罪刑，而我們將永遠無法得知真相」。

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