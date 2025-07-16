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川普說貝森特非Fed主席第一人選 整修亂花錢可以開除鮑爾

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普今年3月在白宮加密貨幣高峰會，與財政部長貝森特交談。 美聯社
美國總統川普今年3月在白宮加密貨幣高峰會，與財政部長貝森特交談。 美聯社

美國總統川普周二（15日）被問到財政部長貝森特是否可能成為下任聯準會（Fed）主席，他回答，貝森特是人選之一，但不是優先選擇，因為貝森特現在財政部長做得很好。

記者也問川普，聯準會總部大樓整修案對主席鮑爾而言，是否構成「可予解僱的犯錯」，川普說：「我認為可以是。」他還批評整修花那麼多，「非常丟臉」（very disgraceful）。但川普沒說要因此逼退鮑爾。

川普談貝森特的Fed主席候選人地位時表示，「他是個人選，他非常優秀」。記者追問川普貝森特是否為第一人選，川普回答：「不是。因為我喜歡他現在正在做的工作。」

在川普這些談話之前，貝森特在彭博電視的訪談中提到，他認為鮑爾明年5月任期屆滿時，最好一併辭去理事職位。

貝森特說，如果前主席還留在理事會裡，市場會感到非常困惑。他表示，大家討論很多所謂「影子主席」的問題，擔憂提名新的下任主席人選後，所造成的市場困擾。然而前任主席卸任後仍為理事，一樣不適當。

鮑爾的聯準會主席任期雖在明年5月結束，但他的理事任期則是到2028年1月才到。所以如果鮑爾不辭理事，仍然可在聯準會參與貨幣政策決策。

貝森特同時透露，遴選鮑爾繼任者的「正式程序」已經開始。貝森特被問到川普是否詢問他出任Fed主席的意願，貝森特回答自己是「人選決策過程的一部分」，一切由總統川普決定。

鮑爾 貝森特 川普

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