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AI電力需求龐大 川普宣布投資2.7兆發展能源網絡

中央社／ 匹茲堡15日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天前往賓夕法尼亞州，宣布在能源和基礎設施協議上投入920億美元（約新台幣2.7兆元），以滿足科技巨擘為了推動人工智慧（AI）蓬勃發展而飆升的電力需求

法新社報導，川普在卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）首屆「賓州能源與創新峰會」（Pennsylvania Energy and Innovation Summit）上做出上述宣布，談話內容多著重於在全球AI競賽中打敗中國。

川普在活動上表示：「今天所做承諾，將確保未來將在賓州和匹茲堡設計、建造和生產，我得說，就在美利堅合眾國這裡完成。」

科技界全面擁抱生成式AI作為下波技術，但也日益擔心目前的基礎設施無法滿足龐大的電力需求，特別是在美國。

生成式AI需要大量運算能力，主要是用來運作來自輝達（Nvidia）的高耗能處理器。輝達目前是全球市值最高的公司。

官員預計到了2028年，科技企業對AI將有高達5GW（gigawatt，百萬瓩）的電力需求，而這樣的電量足以供應約500萬個家戶。

美國國防產業數據分析承包商帕蘭泰爾技術公司（Palantir）、新創公司Anthropic、埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）和雪佛龍公司（Chevron）高層都出席了這場活動。

這筆資金將投入建造新的資料中心、發電、電網基礎設施、AI訓練和學徒計畫等。

谷歌公司（Google）承諾投入250億美元，在賓州和周圍地區建造符合AI需求的資料中心。

Google總裁兼投資長波拉特（Ruth Porat）說：「我們支持總統川普明確而迫切的指示，也就是讓我國投資AI…好讓美國能持續在AI領域當領頭羊。」

投資集團黑石集團（Blackstone Group LP）承諾投入超過250億美元，用於新的資料中心和能源基礎設施。

日本投資者軟體銀行公司（SoftBank Corp.）、生成式聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI及甲骨文公司（Oracle Corp.）都將在初期投資1000億美元。

美國共和黨籍聯邦參議員麥考米克（David McCormick）指出，這些投資項目「對賓州影響甚鉅，對國家的未來也至關重要」。

他的評論反映出華府與日俱增的情緒，認為美國在發展AI的競賽中絕對不能輸給中國。

電力需求 美國國防 川普

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