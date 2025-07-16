中國科學家案引國安疑慮 美查密西根大學外國資金

美國教育部今天以兩起中國科學家涉嫌走私生物材料案件為由，對密西根大學（University of Michigan）外國資金狀況展開調查。

美聯社報導，美國有關當局6月宣布兩名與密西根大學有關的中國科學家遭到逮捕，兩人被控將生物材料走私到美國。

美國教育部今天說，「令人不安的刑事指控」引發外界擔憂密西根大學易受來自中國的國家安全威脅。

教育部首席調查法律顧問摩爾（Paul Moore）說：「儘管密西根大學歷來淡化自身易受外國惡意影響的弱點，最近報告揭露，密西根大學的研究實驗室仍然易受破壞。」

美國總統川普將提高外國對美國大學捐贈與合約透明度列為優先要務，尤其是與中國有關的捐贈和合約。哈佛大學（Harvard University）、賓州大學（University of Pennsylvania）和加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）也受到類似調查。

美國共和黨籍國會議員也敦促各大學切斷與中國的研究關係，稱中國利用這些關係竊取技術。在共和黨籍眾議員以安全風險為由施壓下，密西根大學今年1月終止與上海1所大學的合作關係。

新一波調查要求密西根大學提供財務紀錄，以及與美國境外機構合作研究的資訊。教育部指控密西根大學在公開披露外國資金來源方面「不完整、不準確且不及時」。

密西根大學發言人馬斯托尼（Colleen Mastony）在聲明中說，校方將與聯邦調查人員合作，並「極其嚴肅地」履行職責，依法行事。

馬斯托尼寫道：「我們強烈譴責任何試圖造成傷害、威脅國家安全或破壞大學關鍵公共使命的行為。」