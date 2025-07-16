曾成功勸川普延關稅！「華爾街之王」戴蒙公開警告「玩弄聯準會下場」

華爾街日報（WSJ）報導，針對川普政府接連抨擊並對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）指手畫腳，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）15日發出明確警告，強調聯準會的獨立性至關重要，直言「玩弄聯準會恐怕適得其反」。過去曾成功勸告川普的戴蒙，現在也成為美國金融圈首個公開回應川普政府對聯準會批評的重量級人物。

摩根大通15日公布第二季財報，戴蒙隨後在與媒體的通話中表示：「我認為聯準會的獨立性至關重要。」他補充：「玩弄聯準會可能會造成負面效果，而且會與你原本預期的結果完全相反。」

WSJ描述，戴蒙是美國大型金融機構中首個公開回應川普抨擊鮑爾的領袖。事實上，華爾街許多人士私下擔心，政治壓力將削弱聯準會的公信力。

報導提到，此次戴蒙力挺聯準會具有特殊意義，一向敢言的戴蒙經常扮演華爾街的代言人角色，並且曾成功影響川普的關稅決策，促使川普在4月首度延後對等關稅生效日期。

在聯準會方面，美國財政部長貝森特15日表示，川普已經啟動遴選下任聯準會主席的流程，鮑爾應該會在明年5月任期屆滿後卸下職務，一併卸下理事職位。

華爾街普遍認為，干預聯準會獨立性恐對全球資本流動造成劇烈衝擊，因為這可能動搖美國公債與美元作為全球金融基礎的地位。

投資銀行派杰（Piper Sandler）全球政策與資產配置主管德漢（Benson Durham）表示，若提前撤換鮑爾，10年期美債殖利率恐暴升0.25至0.5個百分點，造成市場劇烈震盪。

若接任人選缺乏市場信任，股債齊跌風險更高。反之，若新任人選具獨立性且受市場信賴，即便提前宣布接班人，市場仍有望維持穩定。