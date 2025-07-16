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紐約欠缺現代防洪系統 地鐵難擋極端暴雨

中央社／ 紐約15日專電
圖為一名男子在地鐵裡目睹地鐵站被洪水淹沒的景象。路透
圖為一名男子在地鐵裡目睹地鐵站被洪水淹沒的景象。路透

紐約日前暴雨造成地鐵站嚴重水患，多條路線暫停行駛，地鐵與排水系統欠缺現代都會因應極端雨量疏濬功能是主因；此外，業餘攝影業者拍攝到雷電擊中世界貿易中心一號大樓頂端，景象駭人。

紐約14日晚間突如其來出現雷電暴雨，多處地鐵站與地鐵通道淹水，雨水湧入猶如小型瀑布，十分驚人。大水由地鐵通道、出入口、排水蓋與縫隙奔騰而入，淹至月台，472個地鐵站有20個需緊急關閉，市中心曼哈頓地區多條路線停駛。

有百年歷史的紐約地鐵欠缺防洪功能不是新聞，地下排水道也是百年前的建築基礎；曼哈頓市中心區地下水與地鐵通道僅有數層基岩隔離，難以因應劇烈氣候的雨量變化。

紐約時報（New York Times）引述紐約大都會運輸局（MTA）的說法，即使不下雨，地鐵工人還是得頻繁處理地鐵站漏水問題，每天得抽出1000萬至1300萬加侖的水量。由於排水系統回流，昨天抽出約1500萬加侖。

紐約大部分洪水引流道與地下水道共構，排洪與大樓廢水引流使用相同管道，僅能疏濬約1.75吋（4.445公分）的水流。昨天暴雨積水達2.5吋，超過排水系統負荷。

大雨雷暴導致紐約地區3處機場暫時關閉，班機停止起降，空中頻繁出現大自然震怒般的雷電。

34歲的古利安尼（Max Guliani）在曼哈頓西側的紐澤西地區，拍下閃電落在紐約世界貿易中心一號大樓頂端的影像，在社群吸引百萬人點閱。

紐約 暴雨 地鐵

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