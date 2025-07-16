富豪艾普斯坦性醜聞案雷聲大雨點小 MAGA氣炸眾院議長也說話

美司法部一度喊徹查富豪艾普斯坦案，還稱萬眾矚目的「客戶名單」就在桌上，日前卻說後者不存在，激怒對這屆政府透明度充滿期待的MAGA基本盤，共和黨籍聯邦眾議院議長強生今天也呼籲司法部公開，立場罕見與川普相左。

美國再次偉大（MAGA）的整團怒火要回到川普二度角逐白宮前。現任司法部長邦迪（Pam Bondi）及聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）等人當時都放話要揭露億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的自殺疑雲及性醜聞案，也承諾公開傳說中的「客戶名單」。

艾普斯坦與各國政商權貴過從甚密，其中英國安德魯王子（Prince Andrew）就因涉入相關性侵案而被拔軍階與王室贊助，不再被稱為「殿下」。

艾普斯坦本人2019年被依媒介未成年人賣淫遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。邦迪今年走馬上任後即展開調查，上週卻稱艾普斯坦的確是自殺身亡、「客戶名單」不存在，也不會再公布更多相關調查訊息後，MAGA基本盤炸鍋。

MAGA許多人長期以來堅信，所謂「深層政府」（Deep State）擔心「燒到自己」，刻意不讓艾普斯坦案的「權貴名單」曝光。因此這番雨點小的調查結果讓支持川普多年的極右翼難以接受，紛紛痛批邦迪與巴特爾；極右政論人士盧默（Laura Loomer）更要邦迪下台。

眼見基本盤燒不停，川普跳出來為部屬辯護，要「弟兄姐妹們」別再圍剿邦迪。不過，川普長期在國會的盟友強生（Mike Johnson）受訪時指艾普斯坦案是非常敏感的議題，呼籲把所有資料攤在陽光下，讓民眾評判。

他在今天上架的訪談中，對右翼網紅強生（Benny Johnson）表示，「我們需要公開（艾普斯坦的檔案）」。他也提到邦迪今年稍早明明才對媒體說，艾普斯坦的客戶名單「現在就放在我的辦公桌上待審閱」，邦迪「需要出面向大家說明」。

這番話成為美國今天下午的頭條新聞。「華盛頓郵報」形容，眾議院議長強生過去從未在公共場合與川普在重大議題上出現如此分歧。

同時，民主黨意識到艾普斯坦案欠缺透明度，已成為共和黨的政治弱點，正透過社群媒體打空戰，一些重量級民主黨議員也加入戰局，呼籲政府說清楚講明白。

參議員范霍倫（Chris Van Hollen）即提出修正案，要求司法部保留艾普斯坦案的任何證據，並獲參院撥款委員會一致通過納入預算法案。

眾議員魏塞（Marc Veasey）則提出決議案，要求川普政府公開檔案，並強迫眾院相關委員會調查是否有壓案行為。雖然魏塞的決議案幾乎不可能在共和黨占多數的眾院表決通過，但仍希望藉此施壓。

民主黨的眾院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）昨天也呼籲司法部保持透明度，指「美國人民有權知道真相」。

他在每週新聞發布會上表示，「如果你沒有隱瞞任何事情，就向美國人民證明這一點。如果你試圖隱瞞什麼，就像許多川普的MAGA支持者明顯認為的那樣，那麼國會應該努力為美國人民揭露真相」。