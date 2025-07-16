提名美駐聯合國大使 沃茲：中國不該被看作發展中國家

美國總統川普5月宣布，提名白宮前國安顧問沃茲（Mike Waltz）出任美國駐聯合國大使，沃茲15日出席聯邦參議院提名確認聽證會，他表示，中國作為世界第二大經濟體，竟被聯合國視為發展中國家，「這是荒誕的！」沃茲也說，中國企圖在聯合國安插他們的人員。

被問及台灣，沃茲說，美國支持台灣有意義地參加國際組織，

川普今年3月下令向葉門什葉派「青年運動」（Houthi）發動空襲，是川普上任以來，美軍在中東地區發動最大規模的軍事行動，不過沃茲卻爆出在空襲前誤將「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯戈德堡（JeffreyGoldberg）加入國安團隊Signal討論群組。

川普5月在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布，提名沃茲出任美國駐聯合國大使，並由國務卿魯比歐將兼任白宮國安顧問。

沃茲15日出席參院提名確認聽證會，他表示，聯合國必須做出改革；沃茲指出，美國援助約25%的聯合國維和任務，其中有兩項任務自1940年代就展開，至今還看不到終點。

沃茲說，美國必須向安全理事會施壓，規範維和任務的長度、成本，並有明確的目標，專注在維持和平，而非建立國家。

沃茲也批評聯合國的預算，指聯合國的收入在過去20年來成長4倍，但世界和平卻沒有成長4倍。

此外，沃茲說，反制中國也是關鍵；沃茲表示，多數聯合國機構仍對待作為第二大經濟體的中國為發展中國家，並給予是優待的地位，指這是荒誕的；沃茲也說，中國也企圖安插人員到聯合國所有層面，包括制定國際標準、航空、電子通訊、智慧財產權的部門。

沃茲說，美國有必要在這些領域維持領導地位，有強而有力的話語權，若他確定擔任駐聯合國大使，他將與魯比歐合作，一同挑戰中國對聯合國的影響。

沃茲也指出，美國也該挑戰聯合國的反猶太主義，指從2015年至2023年，聯合國大會通過154項決議反對以色列，遠遠多出對其他國家；沃茲說，反猶太主義一定要被消除。

針對台灣的部分，沃茲說，美國支持台灣有意義地參加國際組織，指美國長久以來有一中政策，並依循台灣關係法、3個公報和6項保證，除非被告知要做出改變，否則他未來如果擔任聯合國大使，將執行上述政策。

另外，沃茲也在聽證會中否認國安團隊的Signal討論群組有洩露任何機密資訊，沃茲也否認自己遭到開除。