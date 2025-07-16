美財長：Fed主席啟動遴選 貝森特暗示自己也是候選人

美國財政部長貝森特表示，美國總統川普已正式啟動遴選聯準會（Fed）主席鮑爾接班人的流程，並暗示自己也是候選人之一。華盛頓郵報則指出，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）目前在競逐Fed新任主席一役，居於領先地位。

美國公布6月通膨數據後，川普15日在自家社群平台發文說，消費者物價「低」，呼籲Fed馬上降息。他隨後在另一則推文說：「Fed應把利率調降3個百分點。通膨非常低。一年可能省下1兆美元。」

貝森特15日接受彭博電視採訪時表示，「已正式啟動流程」，挑選下任Fed主席的提名人選，「在Fed內部與外部，有多位很好的候選人」。

他被問到是否已被總統川普要求出任Fed主席時表示，「我是決策流程的一環」，「這是川普總統的決定，而且會依照他要的速度來行動」。

鮑爾的主席任期預定明年5月屆滿，但理事任期2028年元月才屆滿，因此他卸任主席後，可能繼續擔任理事。鮑爾一再拒絕回答是否留任理事，他保持沈默也使川普團隊想在明年重組Fed的工作更加複雜。

對此貝森特表示，「傳統上，Fed主席在卸任時也會辭去理事職位」，「我認為如果前主席還留在理事會，金融市場的情況將會非常混亂」。

華郵則指出，哈塞特角逐下任Fed主席的聲勢看漲，因為川普考慮把與自己關係更緊密的人安插在Fed。

63歲的哈塞特為川普工作至少十年，去年選戰期間為川普的經濟政見出謀劃策，更在為「大而美」法案提供理據方面扮演要角，還擁有學術背景、以及與保守派經濟圈的深厚關係，且能有效向媒體傳達訊息，成為他的優勢。

但報導也說，川普的遴選過程還在進行中，也不保證哈塞特最終會出線。圈內人士指出，哈塞特原先並未表達對Fed主席一職的興趣，但他之後暗示如果他獲任命，願意接受此一職位。

無論誰接掌Fed，都將面臨一項複雜的平衡行為：既要獨立運作貨幣政策，同時又要能頂住川普要求降息的壓力。下任主席可能受到市場及Fed內部的密切關注。