路透：普亭對川普警告不動搖 打算繼續在烏作戰

路透15日獨家報導，3名克里姆林宮消息人士說，儘管美國總統川普警告採取更強硬制裁，俄羅斯總統普亭仍不動搖，打算繼續在烏克蘭作戰直到西方世界依照他的和平條件交涉。

川普14日才對普亭拒絕停火表達不滿，宣布包含愛國者飛彈系統的新一波對烏武器供應，還強調若50天內不達成和平協議，將進一步制裁俄國。

消息人士則說，普亭相信俄國的經濟和軍事實力足以撐過西方一切追加措施。前述3名消息人士說，普亭不會在西方壓力下停戰，他相信俄國可承受進一步經濟困境，包括川普揚言對俄國石油買家課關稅。

一名消息人士說，「普亭認為沒有人曾認真就烏克蘭和平的細節與他交涉，包括美國人，所以他將繼續（戰爭）直到他拿到他想要的」。

消息人士也說，「普亭重視和川普的關係，曾與（美國中東特使）威科夫舉行過良好會談，但俄國的利益在這一切之上」。

消息人士指出，普亭的和平條件包括北約不會東擴的具法律約束力承諾、烏克蘭保持中立並限制其軍隊、保護烏國境內俄語人士，以及接受俄國對烏國領土的斬獲。普亭也願意討論幾個強權參與的對烏安全保障，但還不清楚這將如何進行。

烏克蘭總統澤倫斯基一向說，基輔不會承認俄國對俄占區的主權，也會保有決定是否想加入北約的主權權利。白宮和澤倫斯基的辦公室都未回應路透置評請求。

其中一名消息人士說，普亭認為莫斯科的目標遠比一切西方壓力導致的潛在經濟損失重要；普亭不擔心美國對中國大陸、印度等俄國石油買家祭關稅的威脅。兩名消息人士說，俄國在戰場上和經濟上都有優勢。

消息人士說，「胃口是吃大的」，意味除非戰爭結束，普亭可能將尋求取得更多烏國領土。也有消息人士說，若面臨頑強抵抗，俄國可能在征服烏東4州（札波羅熱、赫松、頓內次克、盧甘斯克）後暫停攻勢；但若烏克蘭防線失靈，俄國可能進一步攻占第聶伯羅彼得羅夫斯克州、蘇米州和哈爾科夫州。