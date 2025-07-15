美國東北部多地發布洪水警報 大雨侵襲紐約與紐澤西
美國東北部多地發布洪水警報，當地交通大亂，多台車輛受困，紐約和紐澤西部分地區今天晚上遭到大雨侵襲。
法新社報導，紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）宣布進入緊急狀態，敦促民眾待在室內。維吉尼亞州、馬里蘭州和賓州等地當局警告，由於洪災爆發風險，當地路況危險。
紐約甘迺迪國際機場（JFK）、拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）和紐瓦克自由國際機場（NewarkLiberty International Airport）今天晚間暫停航班起飛，導致數十架航班取消。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，在紐澤西州斯科奇普萊恩斯（Scotch Plains），突如其來的洪水暴漲導致幾名駕駛受困，救援人員帶著紅色浮具，涉水進入湍急的洪水中。
在紐約市，社群媒體上分享的影片顯示，地鐵站閘口前棕黃色泥水如間歇泉般噴湧而出。多條地鐵線路短暫停駛或延誤，地面上大規模交通堵塞，癱瘓多條主要城市幹道。
美國國家氣象局（National Weather Service）敦促駕駛遇到積水道路時「掉頭」，並警告「大多數洪水死亡事件發生在車內」。
美國國家氣象局表示，紐澤西州部分地區的洪水警報將持續到明天早上，緩慢移動的風暴預計將持續在美國中大西洋岸地區（Mid-Atlantic）帶來大雨。
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