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貝森特：川普已啟動遴選下任Fed主席的正式流程

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國財政部長貝森特表示，美國總統川普遴選下任聯準會（Fed）主席的流程已經展開。歐新社
美國財政部長貝森特表示，美國總統川普遴選下任聯準會（Fed）主席的流程已經展開。歐新社

美國財政部長貝森特表示，美國總統川普遴選下任聯準會（Fed）主席的流程已經展開，並暗示他也是候選人之一；他並表示，現任主席鮑爾應該在明年5月卸任時，一併卸下理事職位。

貝森特15日接受彭博電視採訪時表示，有關選定下任Fed主席人選，「有一套正式程序已經開始。在Fed內部與外部，有多位很好的候選人」。

被問到川普邀請貝森特出任Fed主席時，貝森特表示，「我是決策流程的一部分」。他強調，「這是川普總統的決定，而且會依照他要的速度來行動」。

鮑爾的理事任期到2028年元月屆滿，因此在他缷任主席後可能繼續擔任理事。鮑爾一再拒絕回答他是否留任理事的問題，而他保持沈默也使川普及幕僚想要在明年重組Fed領導階層的工作更加複雜。

貝森特對此表示，「傳統上，Fed主席在卸任時也會辭去理事職位。有許多人表示如果（總統）提前提名繼任主席，則這位影子Fed主席將會造成市場混亂。我可以說，我認為如果前主席還留在理事會，金融市場的情況將會非常混亂」。

貝森特 川普 Fed

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