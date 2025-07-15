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下任Fed主席戰役開打？尋找鮑爾繼任者 美財長證實程序已開始

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國聯準會主席鮑爾，攝於6月25日。美聯社
美國聯準會主席鮑爾，攝於6月25日。美聯社

路透15日報導，美國財政部長貝森特在「彭博觀察」（Bloomberg Surveillance）節目15日的訪談說，尋找聯準會主席鮑爾潛在繼任者的「正式程序」已開始。

貝森特說，「傑出的候選人有很多，我們將拭目以待進展將會多快」，「這要看總統川普的決定，一切按照他的意思推進」。

貝森特並說，鮑爾的聯準會主席任期結束後，若還留在聯準會，將令人感到困惑。

美國白宮國家經濟會議主席哈塞特13日才說，若有理據，總統川普當然可開除鮑爾。哈塞特被視為聯準會主席的熱門接任人選。

鮑爾 貝森特 聯準會

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