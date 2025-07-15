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下任Fed主席戰役開打？尋找鮑爾繼任者 美財長證實程序已開始
路透15日報導，美國財政部長貝森特在「彭博觀察」（Bloomberg Surveillance）節目15日的訪談說，尋找聯準會主席鮑爾潛在繼任者的「正式程序」已開始。
貝森特說，「傑出的候選人有很多，我們將拭目以待進展將會多快」，「這要看總統川普的決定，一切按照他的意思推進」。
貝森特並說，鮑爾的聯準會主席任期結束後，若還留在聯準會，將令人感到困惑。
美國白宮國家經濟會議主席哈塞特13日才說，若有理據，總統川普當然可開除鮑爾。哈塞特被視為聯準會主席的熱門接任人選。
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