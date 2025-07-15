下任Fed主席人選誰出線？川普經濟顧問哈塞特聲勢看漲

據熟悉白宮事務的知情人士表示，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）目前在競逐下任聯準會（Fed）主席一役上居於領先地位，因為川普考慮把與他關係更緊密的人安插在Fed；揀選過程仍在進行中，並不保證哈塞特最終會出線，但63歲的哈塞特的確擁有其他至少三位競逐者所沒有的優勢。

哈塞特與川普關係緊密，為川普工作至少10年。川普第一任期間他曾身兼二職，2021年他加入川普女婿庫許納創辦的私募基金，2024年選戰期間並為川普的經濟政見出謀劃策。

據兩位知情人士表示，有了這段歷史，加上哈塞特的學術背景，以及他與保守派經濟圈的深厚關係，使他在川普的諸多盟友之中能脫穎而出。他也能有效向媒體傳達訊息，這也是川普提名重要官員時的一大特點。

哈塞特之前曾擔任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席，是一位保守派的經濟學者，曾在哥倫比亞大學任教。他也曾在一些中間偏右的智庫任職，包括美國企業研究所，而且他在1990年代時曾在Fed擔任研究人員。他公開主張降息，呼應川普認為Fed應加強支持經濟成長的看法。

哈塞特也是一位能結合租稅與投資的專家，在為「大而美」法案提供理據方面，扮演要角。

芝加哥大學榮譽講座教授菲立普森表示，哈塞特有能力將複雜的經濟研究，化為民眾能夠了解的語言。

艾維克合夥公司經濟學者古哈表示，金融市場正意識到哈塞特競逐下任Fed主席一職時所擁有的優勢，「哈塞特的主要挑戰在於向市場證明他雖然是川普的死忠者，但他將成為一位具有足夠獨立性的主席，以維繫Fed的信譽」。

圈內人士指出，哈塞特原先並未表達對Fed主席一職的興趣，但他之後暗示如果他獲任命，願意接受此一職位。

哈塞特之前一向捍衛Fed的獨立性，現在則是大轉變。近月來哈塞特已成為川普政府中砲轟鮑爾最猛的官員，指責鮑爾讓政治籠罩Fed的決策。上周五哈塞接受訪問時再度批評Fed維持利率不變，表示利率至少應再降低1.5個百分點，完全呼應川普的主張。哈塞特也加入批評Fed耗費鉅資翻修總部的行列。

目前哈塞特面對的主要競爭者包括Fed前理事華許、財政部長貝森特，以及現任理事沃勒，各有所長。華許與共和黨經濟圈及川普本人關係深厚，川普一度表示他想要提名華許，而非鮑爾出任Fed主席。貝森特被川普認為是可以信任的政策顧問，且他與華爾街關係緊密。沃勒則能從內部掌握Fed。沃勒最近曾表示他對7月降息持開放態度，與決策官員們的主流立場相悖。Fed觀察家預料川普可能最快於7月就宣布他的決定。

無論由誰接掌Fed，都將面臨一項複雜的平衡行為：既要獨立運作貨幣政策，同時又要能頂住川普要求降息的壓力。下任主席可能受到市場以及Fed內部的密切關注，決策官員將評估其是否為了展現政治忠誠，卻犧牲Fed在對抗通膨方面的信譽。