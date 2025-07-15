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傳賴清德8月過境紐約 林沛祥：為保政權穩定 恐不拒美國要求

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報資料照片
賴清德總統。圖／聯合報資料照片

賴清德總統預計8月出訪我中南美洲友邦，並過境美國紐約及達拉斯。國民黨立委林沛祥今日表示，川普為商人個性，賴清德為保政權穩定，可能不會拒絕美國要求。

針對賴清德8月可能出訪我中南美洲友邦，過境美國紐約、達拉斯等，林沛祥說，川普是完全商人的個性跟手腕，上任不到一年，暴露無遺，什麼事情都是「提錢來談」，賴清德要特地過去紐約跟達拉斯，有媒體報導稱「我方有可能要特地多買波音飛機，滿足美國的需求，所以才能過境達拉斯跟紐約」，他不敢說這一定完全正確，但如果美國真的提出需求的話，他認為賴清德不會拒絕，除非已經天怒人怨到極點，不然賴清德對美國所有要求，很有可能都不會拒絕。

林沛祥以這次美國對等關稅談判為例，直言他個人認為悲觀，他有三項理由，第一項是我方90%的產品在「232條款」裡面；第二項是，台積電為我方最大的談判籌碼，已經先到美國，加大在美設廠投資；第三項是，賴總統很有可能為保持國內政局和其權力穩定，希望借用美國的力量保持，賴政權在國內的穩定。因此，賴清德很有可能不會拒絕美國要求。

林沛祥表示，他認為這樣很悲哀，因為美國雖然是我方重要的友邦，但還是要談判，就算是朋友之間談事情，除非互信基礎是很足的，不然至少會有一番拉扯，這是所謂的「行禮如儀」，走一套場面話也好，走一套功夫也好，本就應提出些需求，接著「欲拒還迎」、「你推我擋」，這是最基本該做的事情，但現在談判桌上看到的，似乎沒有這樣的表現。

賴清德 美國 林沛祥

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