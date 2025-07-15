河川成奪命激流！德州洪災罹難增至131人 當局警告又有豪雨來襲
美國德州各地因暴風雨造成的罹難人數，官方數字今天增加至131人。丘陵地區（Hill Country）10天前洪患讓瓜達魯普河瞬間變成奪命激流，現當局警告新一波豪雨可能再度來襲。
路透社報導，美國國家氣象局（National WeatherService）發布洪水監測警報，預測德州中部將出現豪雨，雨量恐達約150毫米。警報將持續至7月15日上午，涵蓋範圍從格蘭河（Rio Grande）一路向東，延伸至聖安東尼奧（San Antonio）與奧斯汀（Austin）。
德州州長艾波特（Greg Abbott）今天表示，自7月4日以來，暴風雨已造成德州至少131人死亡，較11日通報的120死人數再上修；其中大多數罹難者位於克維爾市（Kerrville）及其周邊地區。
他表示，克維爾市（Kerrville）及周邊地區目前仍有97人失聯，但已較上週通報的160多人失聯有所減少。
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