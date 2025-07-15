美多家冰淇淋業者響應政府倡議 將淘汰人工色素

美國衛生及公共服務部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）先前倡議消除人民飲食中不必要的添加物，多家主要冰淇淋製造商今天宣布，將逐漸淘汰產品中的人工色素。

法新社報導，包含逾40家最大冰淇淋品牌在內的國際乳製品協會（IDFA）表示，協會成員將在2027年底之前停止使用源自石油的人工色素。

健康倡議者長期主張，研究顯示這些化學物和注意力不足過動症（ADHD）、癌症、糖尿病、腸胃疾病及基因組破壞等條件有關，除了外觀裝飾外，沒有任何營養價值或實際用途。

乳製品企業Turkey Hill執行長賈可布斯（AndyJacobs）說，許多市售冰淇淋製造商已經淘汰人工色素，或正在轉型。

產業數據顯示，美國人一年食用大約8.6公斤冰淇淋。冰淇淋為美國經濟貢獻約120億美元，支撐超過2萬7000個乳製品產業的就業機會。

小羅勃．甘迺迪今年4月宣布，計劃撤銷2種人工色素的許可，並「和產業合作」淘汰另外6種人工色素。批評者認為此舉過於溫和，且過度依賴企業的自願行為。