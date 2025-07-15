快訊

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

聽新聞
0:00 / 0:00

誰讓他對普亭轉念？川普直言：是第一夫人梅蘭妮亞提醒了我

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和第一夫人梅蘭妮亞11日視察德州凱爾維爾的洪災後，乘坐陸戰隊一號直升機抵達聖安東尼奧的凱利空軍基地。美聯社
美國總統川普（左）和第一夫人梅蘭妮亞11日視察德州凱爾維爾的洪災後，乘坐陸戰隊一號直升機抵達聖安東尼奧的凱利空軍基地。美聯社

美國總統川普14日表示，是第一夫人梅蘭妮亞說服他相信，俄羅斯總統普亭一再違背與烏克蘭可能達成和平協議的承諾。

福斯新聞報導，川普在白宮橢圓辦公室會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）時，向在場記者談及俄烏戰爭。他說他與普亭通話、討論結束衝突的協議期間，是梅蘭妮亞提醒他，普亭不斷做出虛假承諾。

川普說：「我回到家，跟第一夫人說，『妳知道，我今天跟弗拉基米爾通了電話，我們談得很愉快。』她回說，『哦，真的嗎？另一個城市剛剛被炸了』。」弗拉基米爾是普亭的名字。

川普回憶起另一次類似的對話時說道：「有時候我回到家會說，『第一夫人，我跟弗拉基米爾談得非常愉快，我想我們差不多搞定了。』然後我打開電視，或者她會跟我說，『哇，那真奇怪，因為他們才剛轟炸了一家養老院。』我就說，『什麼？』」

福斯新聞指出，俄方曾多次在普亭與川普通話之後，用無人機與飛彈攻擊烏克蘭。川普上周曾表現出挫折感，表示他對普亭不高興，「因為他正在殺很多人」。

第一夫人 烏克蘭 普亭 川普 俄羅斯

延伸閱讀

川普貿易政策反覆無常 各國陷談判泥淖

哈塞特稱川普有權撤換鮑爾 網曝陰謀論：靠輿論逼人請辭

川普再放大絕！嗆俄50天內不談判就課100％關稅 網嘲：TACO又來了

川普關稅信已寄25國！他猜8/1會「來真的」：股市越撐越會實施

相關新聞

馬斯克組「美國黨」沒人買單？民調曝支持率僅一成多

科技億萬富豪馬斯克與美國總統川普鬧翻後，7月初宣布成立「美國黨」，並表示將挑戰現有體制、改變政治。但根據14日公布的Yo...

誰讓他對普亭轉念？川普直言：是第一夫人梅蘭妮亞提醒了我

美國總統川普14日表示，是第一夫人梅蘭妮亞說服他相信，俄羅斯總統普亭一再違背與烏克蘭可能達成和平協議的承諾。

MAGA陣營為淫魔艾普斯坦起內鬨 川普會被陰謀論反噬？

由美國總統川普一手帶起的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的基層支持群眾，一向深信「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有一份「客戶名單」，而且他不是在獄中自殺，而是被殺人滅口。美國副總統范斯、司法部長邦迪和聯邦調查局（FBI）局長帕特爾在上任前都質疑華府的「深層政府」為保護權貴一手遮天，並要求公布名單。但邦迪日前公布一份備忘錄，卻說艾普斯坦的確是自殺，也沒有客戶名單，令MAGA支持群眾炸鍋。由於川普曾與艾普斯坦私交甚篤，這場茶壼裡的風暴會動搖MAGA基層對川普的支持嗎？

川普裁撤教育部再進一步！美最高法院：恢復近1400名職員裁員令

路透報導，美國最高法院14日撤銷下級聯邦法官命令，暫時恢復川普政府對將近1400名教育部員工的解職令，同時禁止將教育部的...

鮑爾傳請監察長盯Fed總部整修案 川普喊利率應低於1%

川普陣營對美國聯準會（Fed）主席鮑爾的攻擊上周開始另闢新戰線，指責他管理失當，導致Fed大樓整修花費嚴重超支7億美元。...

他的X貼文牽動美股！這位川普政府高官成交易員追捧的財經網紅

多年來，投資人被美國總統川普的社群媒體貼文牽著鼻子走。如今，市場交易員密切關注一位令人意想不到的官員：聯邦住宅金融監理局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。