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芝麻街艾蒙X帳號被盜 發反猶太及種族歧視貼文

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
社群平台X。 美聯社
社群平台X。 美聯社

美國兒童電視節目「芝麻街」（Sesame Street）的製作公司今天表示，芝麻街角色艾蒙（Elmo）在社群平台X的帳號遭駭客盜用，發布多則反猶太及種族歧視的貼文。

路透社報導，駭客昨天利用艾蒙帳號發布多則貼文，內容包含號召對猶太人暴力攻擊、辱罵美國總統川普，並要求政府公開已故性犯罪富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）及其他疑似同夥的資料。這些貼文目前已被刪除。

艾蒙是一隻快樂的紅色布偶，在社群平台X上擁有超過65萬名跟隨者。

芝麻街工作室（Sesame Workshop）發聲明表示：「艾蒙的X帳號遭不明駭客短暫駭入，對方發布令人作嘔的訊息，包括反猶太及種族歧視的貼文。」工作室還說目前已取回帳號。

X上週才因Grok帳號生成反猶內容事件備受關注。Grok是億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下公司xAI打造的聊天機器人，上週在X發布帶有反猶主義的貼文。Grok的X帳號隨後刪文，並表示貼文內容「不當」。

馬斯克在2022年買下X的前身推特（Twitter），他放寬這個平台的內容審核限制，此後平台上的極端主義言論開始增加，導致一些廣告商撤下在平台的廣告投放。

馬斯克 種族歧視 反猶 X

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