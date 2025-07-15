快訊

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

搶運潮！洛杉磯港進口猛反彈 6月吞吐量創新高 本月估繼續大增

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。 歐新社
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。 歐新社

美國最繁忙港口洛杉磯港，歷經5月進口量因川普關稅嚴重打擊而大跌後，6月出現強勁反彈，零售商擔心關稅提高，紛紛開始為年底假期購物季囤貨。由於美國總統川普現在又定下8月1日關稅生效，預期7月進口還會持續激增。

洛杉磯港6月處理的進口貨物量為470,450個TEU（20呎櫃），洛杉磯港執行董事長塞羅卡（Gene Seroka）說，較去年同期成長約10%，與5月相比，大幅增加32%。

5月時，美國曾短暫對中國大陸進口到美國的商品課徵145%超高關稅，洛杉磯港的進口商品量應聲崩減。直到6月中旬，美中達成貿易休兵協議，關稅回降後，進口才又開始增加。

塞羅卡說：「因為今年夏季稍後可能會有較高的關稅，我們現在看到貨品趕在那之前進來，形成進口旺季。」他表示，中國大陸製造商應該已經收到年底假期購物季的商品貨物訂單。

若合計進出口貨物量，洛杉磯港6月共處理89.2萬個TEU，創下6月的新高紀錄。今年上半進出口量年增5%。塞羅卡樂見6月港口進出口貨物處理量創新，他表示，這也凸顯了關稅的長鞭效應。

鑑於川普近期對貿易夥伴單方面發出關稅稅率通知函，且定下8月1日生效，塞羅卡認為7月洛杉磯港貨吞吐量會持續大增，除了在期限提前進口，為因應貿易夥伴可能進行報復也提高美國商品關稅，出口也會搶時間趕運。

全美零售聯盟（NRF）已經預測，8月到11月，進口到美國的商品量將出現兩位數減幅。

美國 洛杉磯 川普

延伸閱讀

賴傳出訪...陳玉珍：風災民受苦、關稅仍未定 把心思留國內

川普關稅風暴難撼科技股 定期定額 ETF 表現搶眼

MSC 調整船救價？法人對海運股中立看法不變

洛杉磯奧運倒數3年今公布賽程 首創雙場館開幕式

相關新聞

馬斯克組「美國黨」沒人買單？民調曝支持率僅一成多

科技億萬富豪馬斯克與美國總統川普鬧翻後，7月初宣布成立「美國黨」，並表示將挑戰現有體制、改變政治。但根據14日公布的Yo...

誰讓他對普亭轉念？川普直言：是第一夫人梅蘭妮亞提醒了我

美國總統川普14日表示，是第一夫人梅蘭妮亞說服他相信，俄羅斯總統普亭一再違背與烏克蘭可能達成和平協議的承諾。

MAGA陣營為淫魔艾普斯坦起內鬨 川普會被陰謀論反噬？

由美國總統川普一手帶起的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的基層支持群眾，一向深信「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有一份「客戶名單」，而且他不是在獄中自殺，而是被殺人滅口。美國副總統范斯、司法部長邦迪和聯邦調查局（FBI）局長帕特爾在上任前都質疑華府的「深層政府」為保護權貴一手遮天，並要求公布名單。但邦迪日前公布一份備忘錄，卻說艾普斯坦的確是自殺，也沒有客戶名單，令MAGA支持群眾炸鍋。由於川普曾與艾普斯坦私交甚篤，這場茶壼裡的風暴會動搖MAGA基層對川普的支持嗎？

川普裁撤教育部再進一步！美最高法院：恢復近1400名職員裁員令

路透報導，美國最高法院14日撤銷下級聯邦法官命令，暫時恢復川普政府對將近1400名教育部員工的解職令，同時禁止將教育部的...

鮑爾傳請監察長盯Fed總部整修案 川普喊利率應低於1%

川普陣營對美國聯準會（Fed）主席鮑爾的攻擊上周開始另闢新戰線，指責他管理失當，導致Fed大樓整修花費嚴重超支7億美元。...

他的X貼文牽動美股！這位川普政府高官成交易員追捧的財經網紅

多年來，投資人被美國總統川普的社群媒體貼文牽著鼻子走。如今，市場交易員密切關注一位令人意想不到的官員：聯邦住宅金融監理局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。