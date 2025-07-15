美報告：川普政府減少援外 中國擴大外交影響力

美國聯邦參議院外交委員會的民主黨籍成員在今天公布的報告中說，當總統川普政府縮減美國國際影響力，中國正擴大外交勢力範圍。

路透社報導，川普政府正大幅刪減國務院開支，包括自本月11日起解聘逾1350名在美員工，總共要在國內開除近3000人。與此同時，工作人員連月奔波和研究，得出這份報告。

川普政府也刪減數十億美元對外援助，實際上關閉了美國在全球資助多數人道和發展援助的美國國際開發總署（USAID），導致數以千計員工和約聘人員被解僱，各項計畫遭砍超過8成。

批評人士說，刪減開支將破壞美國在海外捍衛及促進自身利益的能力。醫學期刊「刺胳針」（TheLancet）刊登的研究指出，美國國際開發總署的開支被刪減、機構遭解散，可能在2030年之前造成死亡人數增加1400萬人。

參議院外委會民主黨籍首席議員夏亨（JeanneShaheen）在電話會議中告訴記者：「川普政府就任數天內就開始在全球收回承諾，中國已把美國視為不可信賴的夥伴…在我們撤退的同時，他們正擴張勢力範圍。」

美國政府表示，這些改革有助於確保外交政策符合川普「美國優先」方針，也有利於縮減聯邦官僚體系、減少開支浪費。川普也曾說，美國不成比例地為援外買單，希望其他國家承擔更多責任。

民主黨這份91頁報告詳列中國擴大影響力的各種方式，例如廣電宣傳、衛生計畫、開發行動等。

報告列出外委會研究員發現的數十個案例，指稱中國在美國刪除或削減國際計畫後介入，包括資助疫苗、提供糧食和發展基礎建設。

舉例來說，美國在非洲終止糧食援助計畫後，中國今年3月捐贈200萬美元的米給烏干達；5月，美國結束對尚比亞的人類免疫缺乏病毒/愛滋病（HIV/AIDS）3700萬美元補助，中國隨後表明將協助尚比亞對抗這種疾病，包括捐贈50萬套快速篩檢組，並規劃更多會議以討論相關合作。

報告還提到，中國國家主席習近平今年稍早訪問東南亞，與越南、柬埔寨和馬來西亞的領袖會面。他此行與越南達成鐵路連接協議；與柬埔寨達成能源、教育和基礎建設等領域37項合作協議；與馬來西亞達成技術和製造交流協議。

在拉丁美洲方面，中國5月主辦「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」，宣布將為這個區域提供90億美元的信用額度和更多基礎建設投資。