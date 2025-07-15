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川普裁撤教育部再進一步！美最高法院：恢復近1400名職員裁員令

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國最高法院14日撤銷下級聯邦法官命令，暫時恢復川普政府對將近1400名教育部員工的解職令。圖為華府的美國最高法院。路透
美國最高法院14日撤銷下級聯邦法官命令，暫時恢復川普政府對將近1400名教育部員工的解職令。圖為華府的美國最高法院。路透

路透報導，美國最高法院14日撤銷下級聯邦法官命令，暫時恢復川普政府對將近1400名教育部員工的解職令，同時禁止將教育部的主要部門移交其他聯邦機構，為美國總統川普裁撤教育部的行動鋪路。

最高法院14日以6比3裁定暫緩禁止解職令，多數意見認為，該案在上訴程序進行期間，應暫緩執行下級法院的禁令。

大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）在反對意見中寫道，最高法院的裁決實質上賦予總統「透過解雇所有執行人員來廢除國會法令的權力」。她指出，解除解職禁令將重創學生權益，讓歧視與性侵等民權侵害無法獲得聯邦救濟。

川普14日則發文讚揚這項裁決，稱這是「全美國家長與學生的重大勝利」，並強調政府正致力「將教育部職能歸還給各州」。

根據路透，美國教育部由國會於1979年設立，主要職責包括管理大學貸款、追蹤學生學業表現、執行學校的民權保障政策，並提供貧困學區與身心障礙學生所需的聯邦資金。

裁員 美國 最高法院 教育部 川普

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