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鮑爾傳請監察長盯Fed總部整修案 川普喊利率應低於1%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）總部大樓正在進行整修工程。 路透
美國聯準會（Fed）總部大樓正在進行整修工程。 路透

川普陣營對美國聯準會（Fed）主席鮑爾的攻擊上周開始另闢新戰線，指責他管理失當，導致Fed大樓整修花費嚴重超支7億美元。新聞網站Politico周一（14日）報導，鮑爾已敦請Fed理事會的監察長重新審視整修案，並寫信給國會議員報告此一進度。

聯準會大樓整修案，現在費用已經膨脹到25億美元，被川普人馬拿來做為究責、逼退鮑爾的最新藉口。

川普本人繼周日再催鮑爾辭職之後，周一又繼續砲轟鮑爾，川普說：「我們的利率應該在1%以下。」

川普不斷抨擊鮑爾的利率政策，然而美國總統沒有權力依據貨幣政策主張的分歧，開除聯準會主席。現在川普行政團隊成員接力拿Fed總部大樓整修做文章，最新評論來自白宮國家經濟委員會主任哈塞特。路透指，這顯示川普陣營有意以這個非利率政策議題以及鮑爾對整修案的證詞，找到能讓鮑爾提早走人的著力點。

鮑爾的聯準會主席任期到明年5月。

據了解，鮑爾致函國會議員的對象是參議院銀行委員會主席、共和黨籍的參議員史考特（Tim Scott）和該委員會民主黨首席參議員華倫（Elizabeth Warren）。

史考特的發言人回應媒體所報導的信函時表示，「主席（史考特）期望收到有關Fed總部整修花費如此高的更多資訊」，他說，鮑爾的信旨在持續改善此案透明度。Fed則是沒有立即回應置評請求。

根據Politico引述鮑爾信函內容，鮑爾告訴兩位參議員，監察長可全面取得整修案的成本、包商合約、時程、花費等資訊，也會每月收到整修案的進度報告。

鮑爾是在2017年年末，由川普提名出任聯準會主席，接著由前總統拜登提名續任。他打算將第二任任期做滿，任期結束是在明年5月15日。

鮑爾 川普 Fed

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